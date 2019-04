„Beermanns Kapellken“ am Hof Beermann ist ein Begriff für die Westbeverner. Sicher aber auch für viele Wanderer und Radfahrer, die Sickerhook 12 passieren. Über die Entstehung ist nicht mehr bekannt, als dass die Kapelle im Jahr 1884 von der Familie Schulze Terborg errichtet wurde. Sie diente wohl schon damals als Station für Prozessionen – und war bis 1970 Teil der jährlichen Fronleichnamsprozession.

Es handelt sich um eine kleine Kapelle, die im Innern über christliche Elemente verfügt, die einen kleinen Altar enthält und die durch ihren weißen Außenanstrich ins Blickfeld rückt. Eine Infotafel zu „Beermanns Kapellken“ wurde nun in unmittelbarer Nähe für alle sichtbar angebracht.

Angefertigt und aufgestellt wurde die Tafel durch den Westbeverner Krink in Abstimmung mit den Familien Markfort-Wiegert, Schulze Topphoff und Tietze, die seit vielen Jahren in ehrenamtlicher Tätigkeit die Pflege in und rund um die Kapelle vornehmen. „Zwei Mal im Jahr nehmen wir gemeinsam eine Grundreinigung vor, sind abwechselnd aber auch vor Ort, um mit Harke und Besen das Areal um die Kapelle sauber zu halten“, berichtet Heinz Tietze bei der Aufstellung der Infotafel. „Wir halten auch den Bereich mit seinen Sitzgelegenheiten direkt gegenüber der Straße sauber.“