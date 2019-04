Grundlagen für eine gute Ernte legen

Für Landwirt Martin Wickensack und für viele seiner Berufskollegen beginnt der Frühling, wenn sie wieder raus auf die Felder können. Das war ab Anfang April so. Um mit der Arbeit draußen zu beginnen, müssen die Äcker befahrbar sein. „Mit unseren Transportgespannen mit großvolumiger Bereifung können wir auf weichen Böden nicht fahren. Ich habe es Ende März versucht, der Trecker sackte ein, es war noch zu früh. Außerdem gilt es, unser Augenmerk darauf zu richten, dass die Bodenstrukturen erhalten bleiben. Mit unseren Ackerflächen müssen wir schließlich pflegsam umgehen. Außerdem benötigen wir für unsere Sämlinge und Pflanzen wärmere Temperaturen, die ließen bis zum Beginn der Osterferien zu wünschen übrig.“

„Es gibt eine alte, inzwischen überholte Bauernweisheit“, so Martin Wickensack. „Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand.“ Wie überholt dieses Liedgut ist, macht Martin Wickensack an der Technisierung in der Landwirtschaft fest: „Rösslein, das waren früher unsere Pferde mit jeweils einem PS. Seit Jahrzehnten werden diese nicht mehr zur Feldarbeit eingesetzt. Dafür haben wir Traktoren mit bis zu 240 PS.

Wer Martin Wickensack an einem sonnigen Apriltag begleitet, erlebt, wie lang, arbeitsintensiv und kommunikativ so ein Arbeitstag eines Landwirtes ist: Angefangen um 6.30 Uhr mit der Stallarbeit, schließlich müssen die Tiere versorgt werden. Von Vorteil, dass in einem Familienbetrieb mehrere Generationen leben und mit anpacken. Danach geht es hinaus auf die Felder. Im Fahrerraum seines Traktors zeigt Martin Wickensack anhand seiner Bordtechnik, worauf er vertraut: „Wir müssen mit allem rechnen, und dabei spielen das Wetter und die Prognosen eine entscheidende Rolle. Unser Getreide, das wir bereits im November gesät hatten, kannte im Winter kaum eine Wachstumspause, weil es insgesamt zu warm war.“

Zu den ersten Feldarbeiten gehörten Pflügen und Gülle als organischen und wertvollen Dünger auf die Felder ausfahren. Landwirt Matthias Verenkotte nutzt dabei das Strip-Till-Verfahren (Streifenbearbeitung). Dabei wird der Boden in der Saatreihe teilweise gelockert, die Gülle direkt eingearbeitet, während ein Großteil der Fläche unbearbeitet bleibt und somit eine maximale Bodenschonung und Wasserersparnis erreicht wird.

Über den Erfolg des Ernteergebnisses im Sommer entscheiden die Vorbereitung des Bodens und der Zeitpunkt des Ausbringens. Mais, Rüben oder Kartoffeln finden gerade im Frühjahr beste Wachstumsbedingungen vor. Jetzt im Frühling wächst die Ungeduld des Bauern. Auch bei Martin Wickensack und bei seinen Berufskollegen gilt: Saatbettbereitung und Aussaat müssen aufeinander abgestimmt sein. „Wenn der Boden für die Aussaat vorbereitet ist, sollte dies möglichst nicht durch Niederschläge durchfeuchtet werden, denn sonst verschiebt sich die Maisaussaat, und es drohen aufgrund fehlender Vegetationszeit Ertragsausfälle. Obschon Niederschlag dringend benötigt wird“, ergänzt der Landwirt.

Auch ist der Aussaattermin wichtig: „Die Bodentemperatur muss hoch genug sein, sonst verzögert sich der Feldaufgang.“ Martin Wickensack hat vor seiner Aussaat gemessen: „Es herrschten optimale acht bis zwölf Grad im Boden.“ Er ist zufrieden und kann so mit der wohl wichtigsten Frühjahrsarbeit, der Maisaussaat, loslegen.

„Pflanzenarten“, so Martin Wickensack, „haben ein unterschiedliches Wärmebedürfnis. So kann Wintergetreide schon ab 2,5 Grad wachsen, während sich Mais erst bei milderen sechs Grad entwickelt. Je wärmer es wird, desto schneller wachsen die Pflanzen.“ Doch gebe es auch dabei Grenzen, denn wenn es den Pflanzen zu warm werde und dann auch die Wasserpolster in den oberen Bodenschichten aufgebraucht seien, dann durstet die Pflanze und stellt das Wachsen ein.

Zwar sei im Boden derzeit ausreichend Feuchtigkeit vorhanden, doch, so der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, „auf Regen können wir nicht verzichten.“

Parallel zu dieser Feldarbeit strahlen die Wiesen in einem satten Grün: Und auch dort kommt es wieder einmal auf den richtigen Zeitpunkt an: „Das Gras darf nicht zu früh geerntet werden, denn davon ist die Qualität des Heus abhängig. Erntet der Bauer es zu spät, hat er einen größeren Ertrag, allerdings mit weniger Qualität. Entscheidend ist wieder einmal der richtige Zeitpunkt. Den sieht Martin Wickensack gekommen, wenn die Gräser blühen, weil darin die größte Menge an verdaulichen Nährstoffen enthalten sind. Bedeutete die Heuernte früher eine übergroße Hetze, hat sich bis heute wenig daran verändert. Dazu nennt uns Martin Wickensack einen Bauernspruch: „Wer in der Heuernte nicht gabelt, in der Getreideernte nicht zappelt und nicht früh genug aufsteht, der kann schau’n, wie’s ihm im Winter geht.“

Wenige Felder entfernt vom Hof Wickensack wird bereits geerntet. Vor einer guten Ernte steht der Milchhof Fockenbrock. Auf den Feldern wurde Roggen- und Feldgras angebaut und jetzt geschnitten und eingelagert. Grund für diese Zwischenlösung ist der trockene Sommer, der nicht ausreichend Nahrung für die Tierfütterung bereitstellte. Sobald die Ernte erfolgt ist, folgen auf den Feldern die Arbeiten für eine anschließende Maissaat.

In diesem Frühjahr engagieren sich Landwirte zusammen mit dem WLV für die Umweltschutz-Initiative „Blühendes Band durch Bauernhand“. Ein drei Meter breiter Blühstreifen entlang von Radwegen soll der Tierwelt neue Lebensräume schaffen. Martin Wickensack schätzt die Gesamtlänge der Blühstreifen auf rund sieben Kilometer. Das Saatgut hierzu stellte die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft bereit.

Angelegt hat Martin Wickensack auch ein Mais-Versuchsfeld, auf dem die Maissorten der nächsten Saison gesät wurden und im Spätsommer folgt eine Begehung. Ziel sei es, Pflanzen zu züchten, die mit weniger Wasser auskommen.

Wer die Landwirte bei ihrer Frühjahrsarbeit genauer beobachtet, wird ihnen Respekt zollen, weil sie über all die Jahrhunderte bis in die Gegenwart ihrer Arbeit nachgehen: 24 Stunden rund um die Uhr „ackern“ sie und befinden sich dabei immer auf „Stand-by-Modus“. Ein langer Arbeitstag geht für Martin Wickensack zu Ende. Es ist 23.30 Uhr, als er endlich bei seiner Familie ist. Zeit für ein Gespräch, Zeit zum Ausruhen: In sieben Stunden beginnt ein neuer Tag. „Landwirtschaft“, so Martin Wickensack, „macht Spaß“ und im Zusammenspiel mit meiner Familie und meinen Berufskollegen umso mehr.