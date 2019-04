Die Telgter Landwirte können aufatmen: Die Getreidekulturen haben den Winter und die Trockenphase gut überstanden. Davon konnten sie sich bei der Frühjahrs-Feldbegehung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Telgte-Westbevern auf den Feldern am Bester Feld überzeugen: Hermann Klockenbusch , Pflanzenbauberater der Landwirtschaftskammer NRW aus Warendorf, sprach mit 20 Landwirten über die gesunden Getreidebestände. Der Experte beriet die Landwirte bei Fragen zur weiteren Behandlung mit Nährstoffzusätzen oder zur Zusammenstellung und Dosierung von Pflanzenschutzmitteln – und begleitete sie dabei über die Felder. Er gab viele wertvolle Hinweise dazu, was die Landwirte in diesem Jahr erwartet und wie sie sich darauf am besten einstellen.

Weiter zeigte Klockenbusch den Entwicklungszustand der Getreidekulturen auf und gab Empfehlungen zu fachlichen gewässerschonenden Dünge- und Pflanzenschutzstrategien.

„Ziel ist es“, erklärte Hermann Klockenbusch, „gesundes Getreide zu ernten, um eine gute Qualität zu erzielen.“ Die gemeinsame Feldbegehung nutzten die Landwirte anschließend beim gemütlichen Zusammensein auf dem Hof Hanhart auch zum Gedankenaustausch über ihre Arbeitsmethoden bei Aussaat, Düngung, Feldpflege und Pflanzenschutz.