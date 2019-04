Das eigene Dach als Energielieferant nutzen

Die Menschheit steht vor der großen Herausforderung, die Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Dies könne nur gelingen, wenn viele Privatleute und Unternehmen diese Aufgabe mittrügen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Telgte. Die Nutzung der Sonnenenergie ist ein Baustein dazu. Denn die Sonne liefert der Erde in weniger als drei Stunden so viel Energie, wie die gesamte Menschheit in einem Jahr für Strom, Wärme und Mobilität verbraucht – umweltfreundlich, unerschöpflich und kostenlos.

Marco Imberge, Klimaschutzmanager der Stadt Telgte, erläutert: „Viele Hauseigentümer werden sich fragen: Lohnt sich die Installation einer Solaranlage denn auch auf meinem Dach? Welche Dachseiten kommen überhaupt in Frage, und wie groß könnte die Anlage ausfallen? Hier setzt der Sonnendach-Check an und gibt eine entsprechende Ersteinschätzung. Es handelt sich dabei um eine interaktive Kartendarstellung im Internet, mit der alle Hauseigentümer im Kreis Warendorf die mögliche Sonnenenergienutzung ihres Dachs abfragen können.“

Die Sonnenenergienutzung kann einerseits mit Solarthermieanlagen erfolgen, die zur Warmwasserbereitung und gegebenenfalls Heizungsunterstützung beitragen und so den Energieverbrauch der Heizungsanlage senken. Photovoltaikanlagen andererseits dienen zur anteiligen Stromversorgung des eigenen Gebäudes.

Der einzige Nachteil ist, dass die Sonne nicht rund um die Uhr scheint. Dafür können aber Speicher installiert werden, die diese Zeiten zumindest teilweise überbrücken können.

Abschließend zählt Imberge drei Gründe auf, warum sich Photovoltaik- und Solarthermieanlagen lohnen: Solaranlagen sind wirtschaftlich: Nach rund zehn bis 15 Jahren haben die Anlagen ihre Baukosten in der Regel wieder eingespielt – bei einer Lebensdauer von 25 Jahren oder mehr. Photovoltaikanlagen werden heutzutage – ähnlich wie Solarthermieanlagen – zur Ei-genversorgung ausgelegt. „Produzieren und verbrauchen Sie Ihre eigene, kostengünstige Energie vom Dach“, fordert der Kreis Warendorf die Bürger auf.

Solaranlagen machen zudem unabhängiger: Selbst produzierte und verbrauchte Energie müssen nicht gekauft werden, da die Bürger ihr eigener Energieerzeuger sind Mit einem Strom- oder Wärmespeicher werden sie dementsprechend noch unabhängiger. Die Baukosten für die „Sonnenernte vom eigenen Dach“ könnten heute schon geplant werden, die Entwicklung der Energiepreise könne niemand vorhersehen – tendenziell würden sie aber eher steigen.

Solaranlagen senken außerdem noch die CO₂-Emissionen. Durch Solaranlagen wird die Energieversorgung durch klimaschädliche, fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas ersetzt. „Tragen Sie somit aktiv zum Klimaschutz bei“, so der Kreis.

Ein wichtiger Hinweis darf nicht vergessen werden: Das aktuelle Erneuerbare-Energien-Gesetz sieht vor, dass bei Erreichen einer gewissen Photovoltaikleistung die Einspeisevergütung für Neuanlagen komplett gestrichen wird. Das werde voraussichtlich im nächsten Jahr der Fall sein. Dann würden sich Photovoltaikanlagen bei Privatpersonen gar nicht mehr und bei Gewerbebetrieben nur noch mit großen Einschränkungen wirtschaftlich betreiben lassen.

► Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Sonnendach.WAF.de.