Maria als Wegweiserin

„Ich habe während meiner schweren Krankheit oft an die Gottesmutter in Telgte gedacht und zu ihr gebetet.“ Das sagte Bischof Dr. Franz-Josef Bode am Samstagabend anlässlich der Wallfahrtseröffnung in der Clemenskirche. Der Oberhirte des Bistums Osnabrück zeigte sich zuversichtlich, in diesem Sommer wieder an der Fußwallfahrt von Osnabrück nach Telgte teilnehmen zu können. „Wir sind Telgte ausgesprochen dankbar dafür, dass wir mit unserer Wallfahrt nach hier kommen dürfen“, betonte er.

Wallfahrtseröffnung 2019 in Telgte 1/29 Bischof Dr. Franz-Josef Bode eröffnete die neue Wallfahrtssaison in Telgte mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Lichterprozession. Foto: Große Hüttmann

In seiner Predigt ging Bode anschließend unter anderem auf das Wallfahrtsmotto „Herr, wohin sollen wir gehen?“ ein. In einer für die Kirche sorgenvollen Zeit, in der immer mehr Menschen leider zu dem Schluss kämen, die Kirche würde mehr Unheil als Heil stiften, sei es wichtig, sich – auch im übertragenen Sinne – auf den Weg zu machen. Maria sei dabei nicht nur Wegweiserin, sondern nehme sich zudem der Sorgen und Nöte der Menschen an. Der Bischof betonte, dass „niemals die Weite des Raumes dazu führen darf, dass sich die Kirche von der Nähe zu den Menschen wegbewegt“. Wichtiger denn je sei es geworden, leidenschaftlich für den Glauben einzustehen.

Neben Vertretern verschiedener Wallfahrtsgruppen und vielen Gläubigen aus Telgte und dem Umkreis waren Vertreter des Souveränen Malteserordens und des Deutschen Ordens anwesend. Zahlreiche Fahnenabordnungen nahmen an dem Ereignis teil. Mitglieder der Wallfahrtsgilde hatten nicht nur Fähnchen aufgestellt, sondern führten auch die Prozession mit ihrer Fahne an. Nach alter Tradition trugen die Mitglieder der Bäcker-, Metzger- und Brauergilde das Gnadenbild bei der Lichterprozession durch die Straßen der Altstadt.

Der Propsteichor sorgte für die musikalische Untermalung der Feier. Er sang unter anderem die „Missa Solennelle in Cis-Moll“ von Louis Vierne für zwei Orgeln und Chor. An den Orgeln spielten Anne Temmen-Bracht und Andreas Müller.

Im Anschluss an das Pontifikalamt fand eine Lichterprozession durch die Altstadt statt. Dabei ließen sich die mehreren Hundert Gläubigen auch von einem Regenschauer nicht abschrecken, der sie unterwegs überraschte. Beim Schlusssegen vor der Kapelle, die Lichter der Teilnehmer boten ein schönes Bild, war es wieder trocken.