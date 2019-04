Auch im zweiten Anlauf ist es dem Verein „Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica Zdrój“ nicht gelungen, einen neuen Vorstand aufzustellen. Dennoch zeigte sich der scheidende Vorsitzende Dr. Wolfgang Nienaber zuversichtlich, dass es im dritten Anlauf in der letzten Maiwoche zu einem erfolgreichen Neuanfang kommt: „ Nach unserer jüngsten Versammlung sehe ich einen Silberstreif am Horizont“, formulierte Nienaber vorsichtig die Chancen auf eine Fortsetzung des Engagements für die Völkerverständigung unter neuer Führung.

Der Wille, den Verein fortzuführen, sei vorhanden, betonte Nienaber. Lediglich die letzte Konsequenz, auch Verantwortung zu übernehmen, fehle noch. Bis Ende Mai ist der alte Vorstand noch geschäftsführend im Amt.

Unmissverständlich deutlich wurde Nienaber, als er gefragt wurde: „Was passiert, wenn es auch im dritten Anlauf keine Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung gibt?“ Seine Antwort: „Dann werden wir den Verein auflösen.“

Die Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Polanica Zdrój, dem früheren Bad Altheide, die es seit 1995 gibt, bleibt natürlich auch nach einer möglichen Auflösung des Vereins bestehen.

Bei der Versammlung am Freitagabend ließ die stellvertretende Vorsitzende Petra Reimann den letzten Besuch der polnischen Gäste im Oktober vergangenen Jahres in Telgte in Bildern Revue passieren. Hierbei sei einmal mehr deutlich geworden, dass die Entfaltung und Vertiefung der Freundschaft zwischen beiden Städten funktioniert, betonte der Vorstand in diesem Zusammenhang.