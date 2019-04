Aus dem Rahmenprogramm ins Rampenlicht: Romy Krenkler hat die Bühne minutenlang ganz für sich, wenn sich der Vorhang am 24. Mai zur internationalen Ballettgala unter dem Titel „Balletto and friends“ hebt. Die 17-jährige Ballerina aus Westbevern-Vadrup wird dann vor 1000 Zuschauern im Großen Haus des Theaters Münsters erstmals mit einem Soloauftritt glänzen dürfen.

Julio Acevedo , Direktor der Gala, belohnt Romy Krenkler für ihr großes Engagement und ihr außergewöhnliches Talent, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Denn schon seit elf Jahren vertraut die Vadruperin bei ihrer Ballettausbildung auf die Schule „Interdance“, die von den früheren Spitzentänzern Tanya und Julio Acevedo geführt wird.

Fünfmal in der Woche geht Romy zum Training, Extraschichten von zwei bis drei Stunden sind keine Seltenheit. „Ballett zum Beruf zu machen, ist mein Traum“, sagt Romy Krenkler im Gespräch.

Erfüllt haben sich diesen Traum bereits jene Stars der internationalen Tanzszene, die Julio Acevedo zur siebten Auflage der Ballett-Gala am 24. Mai eingeladen hat. Zu erleben sein wird zum Beispiel das portugiesische Paar Filipa de Castro und Carlos Pinillos bei seiner Münster-Premiere. Die Solisten des portugiesischen Nationalballetts gehören nach Angaben der Veranstalter zu den besten Tänzern Europas. An der Seite des Star-Tänzers, Kamill Ariston Chudoba vom finnischen Nationalballett Helsinki, tanzt die Koreanerin A Hyun Shin. Internationale Stargäste sind dazu die Chilenen Katherine Rodríguez und Lucas Alarcón.

Wie sie wird Romy Krenkler in diesem Jahr die Blicke auf sich ziehen. Bei ihrem Soloauftritt bei „Balletto and friends“ gibt die Vadruperin am 24. Mai den sterbenden Schwan aus dem „Karneval der Tiere“. Es ist ein Stück, das viel Ausdrucksstärke verlangt. Schon am 5. Mai bekleidet sie – ebenfalls im Großen Haus des Theaters Münster – die Hauptrolle in Schwanensee. Als verzaubernde Odette und verführerische Odile ist sie im Klassiker des Balletts zu sehen, den Tanya und Julio Acevedo für die Förder- und Ausbildungsklassen der Ballettschule inszenieren.

Kein Zweifel: Das alles sind für Romy Krenkler aufregende Wochen – mit dem absoluten Höhepunkt bei „Balletto and friends“. Der Vorverkauf im Theater in Münster läuft bereits.