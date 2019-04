Für 27 Kinder der Don-Bosco-Schule war Sonntag ein ganz besonderer Tag: Denn sie gingen das erste Mal zur Kommunion. Im Rahmen eines Gottesdienstes, den Propst Dr. Michael Langenfeld zelebrierte, wurde das gefeiert. Am gestrigen Montag stand ein Dankgottesdienst in der Clemenskirche an. Daran nahmen auch die Klassenkameraden der Kommunionkinder teil. Im Anschluss gab es nicht nur einen Fototermin auf den Stufen vor der Sakristei, sondern auch ein Frühstück im Pfarrzentrum der Gemeinde. Die 27 Mädchen und Jungen hatten sich in den vergangenen Wochen intensiv auf ihre Erstkommunion vorbereitet. Die Leitung der Vorbereitungsphase hatten Pfarrer Bruno Pottebaum und Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen. Am 12. Mai werden Kinder der Marienschule zu Erstkommunion gehen und am 19. Mai eine Gruppe der Brüder-Grimm-Schule. Die Kinder in Westbevern haben am 26. Mai ihren großen Tag.