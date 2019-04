Heidker freuen sich aufs 100-Jährige

Eine harmonische Mitgliederversammlung, bei der die Bereitschaft zur Teamarbeit immer wieder deutlich wurde, hielt der Schützenverein Heidker-Raestrup von 1922 im Raestruper Hof ab.

Alfons Rüter ist seit 19 Jahren Chef des 330 Mitglieder starken Vereins. Er stand dieses Mal nicht zur Wahl, und so konnte er die notwendigen Vorstandswahlen leiten. Seine über 50 Schützenbrüder machten es ihm leicht. Es herrschte beste Stimmung, Bereitschaft zur Mitarbeit und Einigkeit: Michael Altefrohne bleibt zweiter Vorsitzender. Er ist mit 28 Jahren Vorstandsarbeit der dienstälteste Heidker im Vorstand. Michael Rüter bleibt ebenso erster Kassierer wie Volker Herwing zweiter Schriftführer. Detlev Rüter, Ludger Dufhues und Stefan Fartmann bleiben weiter als Beisitzer aktiv, Reinhard Rüter als Oberst, Roland Wichmann als Hauptmann der Altgarde und Stefan Rumphorst als Hauptmann der Ehrengarde. Erwin Bussmann führt die Heidker als Adjutant. Fahnenträger sind weiter Bernhard Hugenroth und Willi Blanke.

So einig sich die Raestruper Heidker bei der Vorstandsbesetzung waren, so einvernehmlich verliefen nach dem Kassenbericht auch die Entlastung des Vorstandes und schließlich die Aufgabenverteilung für das kommende Schützenfest, das an den beiden Pfingsttagen am 9. und 10. Juni auf der Anlage Rüter in der Delsener Heide stattfindet.

Am Pfingstsonntag , 9. Juni, beginnt der Tag um 9 Uhr mit einer Schützenmesse in der Kraftfahrerkapelle. Danach treffen sich die Heidker zum Frühschoppen bei Büscher im Raestruper Hof. Der vollständige Schützenzug kommt um 14 Uhr bei Theo Greiwe zusammen. Gemeinsam geht es zum Schützenplatz. Dort wartet der amtierende König Ramon Falldorf auf seinen Nachfolger. Während des Wettstreits um die Königswürde haben die Heidker und ihre Gäste viele Möglichkeiten, den Pfingstsonntag zu erleben: Kinderbelustigung, Kaffee- und Kuchentafel im Festzelt, Tombola und am Abend Musik und Tanz mit der Top 40- und Partyband „Starlights“ aus Rheine.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, starten die Heidker-Schützen um 13 Uhr mit dem Antreten an den Höfen Kleine Heckmann und Fleck. Auf dem Festplatz folgen Ehrungen und das Hampelmannschießen. Auch das Nachmittagsprogramm ist sehr abwechslungsreich: Kinderbelustigung, Kaffee und Kuchen, Tombola und als Höhepunkt ab 17.30 Uhr die Königsproklamation. Am Abend folgt der Königsball mit dem Tanz- und Unterhaltungsmusiker Björn van Andel.

Festgelegt wurden noch einige weitere Termine: Etwa das Oktoberfest der Heidker am 2. Oktober auf dem Hof Liesker, die Nikolausfeier am 8. Dezember bei Alfons Rüter, das Pokalschießen am 20. Januar 2020 bei Theo Greiwe sowie ein Doppelkopfturnier, verbunden mit einem Kicker-Knobelturnier am 28. Februar. Auch der Termin für die Generalversammlung am 18. April 2020 steht bereits fest.

2022 feiert der Schützenverein Heidker seinen 100. „Geburtstag“. Dieses Jubiläum spielte im Rahmen der Generalversammlung ebenfalls eine große Rolle. Eine Planungsgruppe ist dabei, das Programm auf die Beine zu stellen. Eine Festschrift soll die Vereinsgeschichte beleuchten. Mit ihrem Motto „Lieber kurz und heftig als lang und langweilig“ möchten die Heidker ihre Jubiläumsfeierlichkeiten auf wenige Tage um die Pfingsttage 2022 begrenzen. Angeschafft werden soll bis zum Jubiläumsjahr auch eine neue Standarte, die jedoch erhebliche Kosten verursacht.