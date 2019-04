Die Arbeit habe ihm immer sehr viel Spaß gemacht, sagte Manfred Mönig am Montagabend anlässlich der Mitgliederversammlung der CDU-Ortsunion Westbevern im Gasthof „Zur Bever“, als er vom Vorsitzenden Bernd Hugenroth verabschiedet wurde. Manfred Mönig und Frank Demmer hatten nämlich nicht wieder für den Vorstand der CDU Westbevern kandidiert.

Für den Vorstand Grund genug, die Leistungen beider Kommunalpolitiker Revue passieren zu lassen. Seit über 50 Jahren ist Manfred Mönig, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, CDU-Mitglied. Von 1967 bis 1977 war er erster Vorsitzender der Ortsunion, im Rat war er von 1969 bis 2014 tätig. In dieser Zeit – so listete Bernd Hugenroth die Verdienste von Manfred Mönig weiter auf – sei er 27 Jahre lang Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im Stadtrat und zusätzlich für zwei Perioden im Kreistag aktiv gewesen.

Die Aufzählung dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten zeige, so Bernd Hugenroth, welcher Idealist Mönig sein müsse, um über eine so lange Zeit diese Ehrenämter auszufüllen. Hugenroth bedankte sich bei Mönig für seine immense Einsatzbereitschaft für die CDU Westbevern.

Einen weiteren langjährigen Kommunalpolitiker musste Bernd Hugenroth ebenfalls aus der Vorstandsarbeit verabschieden: Frank Demmer. Er war von 2004 bis 2009 Vorsitzender der CDU Westbevern, von 2001 bis 2012 im Rat der Stadt Telgte aktiv, davon mehrere Jahre als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Von 2015 bis 2018 leitete er zudem den CDU-Stadtverband. Von Frank Demmer erhofft sich Hugenroth, dass er in einigen Jahren wieder Verantwortung übernimmt.