Der Auftakt war bereits vielversprechend: 308 Besucher kamen am 1. Mai ins Waldschwimmbad. Das ist das beste Saisoneröffnungsergebnis der vergangenen Jahre. Zum Vergleich: 245 Personen stürzten sich im vergangenen Jahr am ersten Öffnungstag in die kühlen Fluten, 2017 waren es sogar nur 128.

Auch wenn es zumindest vormittags außerhalb des Beckens noch vergleichsweise kühl war, die Schwimmmeister hatten passend zur Eröffnung das Wasser auf annähernd 24 Grad aufgeheizt. Dafür reichte trotz einiger Sonnenstunden die Solaranlage alleine aber nicht aus, sondern zusätzlich ließ die Gasheizung ebenfalls auf Hochtouren.

„Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen wegen der neuen Duschen bekommen“, sagte Schwimmmeister Andreas Hermersdorfer. Denn nachdem im Winter 2017/18 die Grundleitungen im Bad komplett ausgetauscht worden waren, waren dieses Mal sämtliche Duschen an der Reihe.

Auch für die neue Schwimmbadsaison hat sich das Team wieder einiges einfallen lassen. Unter anderem gibt es wieder den „Telgter Schwimmpass“, bei dem die Teilnehmer verschiedene – zumeist witzige – Aktionen im Wasser absolvieren müssen. Ob Schwimmen unter einem Schirm, mit einer Melone oder à la Schwimmreifenmann Paul: Das sind nur einige der Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Insgesamt umfasst das „Telgter Schwimmabzeichen“ 20 Aktionen, aufgeteilt in fünf Aufgaben pro Monat. Für jeden komplett absolvierten Monat gibt es ein Los für die Ziehung am Ende. Es winken verschiedene Preise von der Saisonkarte bis zum Spaghetti-Eis. Die Teilnahmekarten gibt es bei den Schwimmmeistern. Die Aktionen sind kostenfrei, es ist lediglich der normale Eintritt zu bezahlen.

Verschiedene Aktionen wird es in diesem Jahr zusätzlich geben. Der Auftakt ist am Samstag, 11. Mai. Von 9.30 bis 11 Uhr besteht die Gelegenheit, sich im Nicht-Schwimmerbecken als Paddler zu versuchen. Experten des Paddelclubs Telgte stehen nicht nur zur Einweisung, sondern auch für weitere Fragen zur Verfügung.