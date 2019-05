Es ändert sich nicht viel. Warum auch, wenn sich das Programm in den vergangenen Jahren bewährt hat und bei den Besuchern jeweils auf viel Zuspruch gestoßen ist. Deshalb hat die Hanse bei der Planung des Stadtfestes „Komm auf die Wiese, Luise!“ am Sonntag 12. Mai, auch gar nicht erst angefangen, groß zu experimentieren.

Am Muttertag wartet auf die Besucher in der Telgter Altstadt von 11 bis 18 Uhr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit jeder Menge Musik, einem breiten Spektrum an Ständen, Kunst sowie Untermalung und Spaß für Jung und Alt.

Auch in diesem Jahr werden zwei Bühnen aufgebaut. Auf dem Marktplatz präsentieren die Orchesterklassen des Telgter Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums, das Philharmonische Jugendblasorchester Telgte sowie die Jugend-Bigband und die Bigband der Musikschule Telgte, auf welch hohem künstlerischem Niveau sie musizieren. Vor der Volksbank kommen lokale Gruppen und Bands zum Zuge. Ein breites Musikspektrum wartet also auf die Besucher.

„Am Schilde“ baut der „Circus Alfredo“ seine Manege auf und verspricht vier Aufführungen voller Höhepunkte. Nicht fehlen darf der Flohmarkt in der Königstraße. Ab 7 Uhr kann dort aufgebaut werde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kosten entstehen nicht.

Wer dem Trubel der Innenstadt entfliehen möchte, der ist im Dümmert-Park richtig. Beim Malermarkt der „Weibsbilder“ präsentieren 20 bis 25 Künstlerinnen in einer kleinen Pavillonstadt ihre Werke, die im Übrigen auch käuflich erworben werden können.

Auch wenn Norbert Woestmeyer, Geschäftsführer der Hanse, der das Programm gemeinsam mit der Hanse-Vorsitzenden Walburga Westbrock präsentierte, überzeugt ist, dass wieder bis zu 10 000 Besucher durch die Straßen strömen werden, hat er doch einen Wunsch: „Ein bisschen wärmer als jetzt darf’s schon werden.“

Am Tag des Luisenfestes ist zudem verkaufsoffener Sonntag. Die Gewerbetreibenden locken mit Sonderaktionen und besonderen Angeboten.

Ab 11 Uhr wird die gesamte Innenstadt für den Verkehr gesperrt.

Partner der Kaufmannschaft sind auch in diesem Jahr die Volksbank und die Westfälischen Nachrichten.