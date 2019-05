Fünf neue Sänger sind dem MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup bereits in den ersten vier Monaten dieses Jahres beigetreten und haben die Mitgliederzahl des Männerchores auf 46 erhöht.

Abwechslungsreiche Monate stehen bevor. Was den Gesang angeht, rücken moderne Texte für die Aktiven einmal mehr in den Vordergrund. „Unter der Leitung von Harald Berger werden wir uns intensiv auf die Auftitte vorbereiten. Das ,Open-Air mit Flair’ am 7. Juli auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup ist unser Highlight“, blickt Stefan Krieft bereits voraus. “ Der Vorsitzende freut sich über das Mitwirken des Frauenchores der kfd. Ferner wird Harald Berger zusammen mit Familienmitgliedern die Veranstaltung bereichern.

Der MGV untermalt am 14. Juni das gemütliche Kaffeetrinken im Festzelt des Schützenvereins Westbevern-Vadrup. Die Pättkesfahrt der Sängerfrauen ist am 26. Juni. Erneut eingeladen wurde der Männergesangverein, beim Open-Air „Greven an die Ems“ am 28. Juni mitzuwirken. Die Lambertusfeier, die Nikolausfeier und das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ sind ebenfalls Veranstaltungen, bei denen der Chor auftritt.