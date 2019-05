Im Rahmen einer kleinen Sternwallfahrt machten sich am Samstag Kinder aus dem St.-Christophorus-Kindergarten in Westbevern und dem St.-Barbara- sowie dem St.-Johannes-Kindergarten auf den Weg zur Muttergottes in der Kapelle. Organisiert wurde die Kindergartenwallfahrt von einer Projektgruppe der Kirchengemeinde St. Marien.

Nachdem sie sich an zwei Stellen im Stadtgebiet getroffen und anschließend zu Fuß auf den Weg gemacht hatten, trafen sich die Teilnehmer aus den drei kirchlichen Einrichtungen mit ihren Eltern sowie Geschwistern auf dem Marktplatz. Von dort aus ging es gemeinsam singend zur Kapelle. Dort konnte jedes Kind eine selbst mitgebrachte Blume für Maria ablegen. Weiterhin hatte jeder der drei Kindergärten eine eigene Kerze gestaltet, die ebenfalls vor dem Gnadenbild aufgestellt wurden.

Was eine Wallfahrt ist und warum in Telgte die Muttergottes verehrt wird, das wurde bereits vorher zusammen im Kindergarten erarbeitet und kindgerecht erklärt. Nach dem Auftakt in der Kapelle ging das Programm anschließend mit einem Gottesdienst in der Kirche weiter. Zum Schluss wurde noch im Dümmert zusammen gepicknickt und ein gemeinsamen Abschlusslied gesungen. Insgesamt gab es nach Angaben der Organisatoren an der Kindergartenwallfahrt eine hohe Beteiligung mit über 100 Personen.