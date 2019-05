An Samstag trafen sich fast 50 ehemalige Schüler und Schülerinnen der Marienschule des Abschlussjahres 1953 bei Osthues-Brandhove wieder. Von 56 Jungen und 54 Mädchen von damals sind über die Hälfte noch immer in Kontakt, betonten die Organisatoren der Zusammenkunft. Das letzte Treffen war vor acht Jahren, doch noch immer kommen viele, um sich wieder zu sehen. Gemeinsam wurde bei der Zusammenkunft an alte Zeiten – vor allem standen dabei Geschichten rund um die „Penne“ im Mittelpunkt – erinnert und Neuigkeiten ausgetauscht.