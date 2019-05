In der Hebammenpraxis an der Steinstraße trafen sich Eltern mit Zwillingen unter einem Jahr, um sich unterein­ander und mit den betreuenden Hebammen auszutauschen. Insgesamt waren sechs Paare gekommen, drei weitere waren verhindert. Gesprochen wurde unter anderem über Probleme wie fehlende Zwillingseinkaufswagen in Geschäften oder zu enge Gehwege. Die Kleinen konnten sich derweil mit Spielzeugen beschäftigen und miteinander spielen. Insgesamt werden von der Hebammenpraxis rund 200 Frauen im Umkreis von Telgte betreut, von denen im Schnitt sieben bis acht im Jahr Zwillinge gebären.