Gleich drei personelle Veränderungen wird es im Sommer in der Kirchengemeinde St. Marien geben.

Pfarrer Günther Falkenberg, bislang noch als Priester in Neubeckum tätig, wird als sogenannter Emeritus das Seelsorgeteam verstärken. Als Emeritus wird ein Geistlicher im Ruhestand bezeichnet. Die Betreffenden übernehmen – zumeist mit einem reduzierten Umfang – verschiedene Aufgaben in der Gemeinde.

Die vergangenen neun Jahre war Falkenberg als Priester in der Gemeinde St. Franziskus tätig. Zuvor war er Leitender Pfarrer in der katholischen Seelsorgeeinheit „Seliger Niels Stensen“ in Lengerich. Auf seine neue Aufgabe freut sich Günther Falkenberg, der zum 1. Juli nach Telgte ziehen wird, nach eigenen Angaben sehr.

Pastoralreferent Christian Winnemöller wiederum wird im Sommer Telgte verlassen und nach Rheine ziehen, wo er in der dortigen Pfarrgemeinde St. Antonius eine neue Stelle antritt. Der gebürtige Rheinenser zieht damit wieder in die alte Heimat. „Der Abschied fällt mir durchaus schwer, denn in den vergangenen Jahren habe ich viele nette und engagierte Gemeindemitglieder kennengelernt“, sagt er. Rheine biete aber durch die Nähe zu den Eltern die Möglichkeit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, betont Winnemöller. Der Pastoralreferent hat sich in den vergangenen Jahren in zahlreichen Bereichen des Gemeindelebens engagiert. Einen Schwerpunkt hatte er dabei innerhalb der Jugendarbeit. Auch besondere Aktionen, wie etwa der Whats­App-Adventskalender oder ein ähnliches Angebot in der Karwoche wurden von ihm initiiert. Die Verabschiedung Winnemöllers wird am Sonntag, 14. Juli, mit einem Gottesdienst um 11.30 Uhr und einem anschließenden Empfang sein.

Sein Nachfolger steht bereits fest: Bischof Dr. Felix Genn hat David Krebes, derzeit in der Pfarrei Heilig Kreuz in Münster in der Ausbildung zum Pastoralreferenten, für diese Aufgabe bestimmt.