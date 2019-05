Ein Abend voller cholerischer Anfälle

Keiner regt sich so auf wie Gernot Hassknecht . Über 340 Liebhaber seiner cholerischen Anfälle wollten den für seine Auftritte bei der satirischen „Heute-Show“ bekannten Kabarettisten Hans-Joachim Heist in seiner von Oliver Welke erfundenen Paraderolle erleben. Am Samstag brandete der Applaus im Minutentakt durch des Bürgerhauses.

Als renommierter Schauspieler hat er auf den Theaterbühnen sowie in diversen Filmen sein Können einem breiten Publikum zeigen können. Seine Abende als Heinz Erhardt sind schon legendär. Mit 70 Jahren kann er als Gernot Hassknecht eine Energie und Leidenschaft zeigen, die vielen „Gleichaltrigen“ sicherlich fehlt. Dass er bei seinen Wutattacken gegen die Großköpfigen aus Politik und Gesellschaft dabei zu jeder Sekunde von Schnappatmung und Herzinfarkt bedroht ist, passt zu seiner Rolle, die er wie ein Hochleistungssportler auszufüllen weiß.

Bei seinem Auftritt im Bürgerhaus wusste er gekonnt, das Publikum auf seine Seite zu ziehen, denn er kann eben mehr als nur mit Wutausbrüchen zu glänzen. Manche Politiker hatten es ihm besonders angetan. Andrea Nahles wurde bei ihm zur „Krawallschachtel aus der Eifel“. Mit seinem Statement gegen die AfD, schließlich müsse man die Demokratie gegen die Rechten verteidigen, hatte er natürlich genau den Nerv des Publikums getroffen, und sein Zitatenquiz würzte er neben den politischen Rundumschlägen mit jeder Menge schwarzem Humor.

Gernot Hassknecht hatte aber Donald Trump zu seinem ganz persönlichen Feindbild erhoben. Dieser habe einen seltsamen slowenischen Roboter geheiratet und sei „der Toupet gewordene Online-Pöbel mit dem Wurstfinger am Atomknopf“. Mit solchen Sprüchen zeigte er sich als global beobachtender Kritiker, der genüsslich Salz in die Wunden streute, die er vorher mit seinem kabarettistischen Seziermesser geschlagen hatte.

In den diversen Video-Einspielungen gönnte er sich dann selber einige Ruhepausen, die explodierenden Energien lieferte dann sein Alter Ego auf der Leinwand. Süffisant bezog er das Publikum in seine Kritik der Gesundheitspolitik ein. Wer sich da als Privatversicherter meldete, den erhob er in den Olymp des von Jens Spahn zu Grunde gerichteten Gesundheitswesen. Für die gesetzlich Krankenversicherten hatte er nur tröstende Worte, denn die seien sowieso dem Tode geweiht.

Die Probleme der kleinen Leute waren ihm bei seiner persönlichen Abrechnung genauso wichtig wie seine mit Bravour vorgetragenen Angriffe auf die politischen Agitatoren. Wenn ein Familienvater nach 45 Wochenarbeitsstunden nur mit staatlicher Unterstützung mehr schlecht als recht über die Runden kommt, so ist das für ihn ein „Armutszeugnis für ein reiches Land“.

Der Mann mit dem dezenten Haarkranz und der randlosen Brille ließ kein Fettnäpfchen aus, in das seine Opfer so stolpern. „Irre Typen wie Horst Seehofer“ oder das totale Desaster der SPD schenken Gernot Hassknecht genügend Aufreger für einen spritzig unterhaltsamen Abend.