10 000-Euro-Spende als Startkapital

Den Sonnenschein nutzten zahlreiche Besucher am Sonntagnachmittag, um den „Tag der offenen Tür“ des Vereins „Sternenland“ in den neuen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße zu besuchen. Die neue Schirmherrin Renate Fritsch-Albert und Vorstandsmitglied Joachim Dorus übernahmen die Begrüßung der Gäste.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres hat der Verein „Sternenland“ sein neues Domizil im Gesundheitshaus am Bahnhof. „Es hat uns einige Monate Kraft gekostet. Jetzt sind wir froh, hier in Telgte weitermachen zu können“, betonte Joachim Dorus. Sieben Jahre hatte der Verein Räume in Sendenhorst, die jedoch zu klein wurden und auch mit dem Rollstuhl nicht erreichbar waren. Daher sei es ein Glücksgriff, dass nun die Räume im Erdgeschoss und Keller des Gesundheitshauses bezogen werden konnten. „Die Nahverkehrsanbindung ist hier in Telgte besonders gut, und wir haben sogar schon Anfragen aus anderen Kreisen wie Steinfurt oder Coesfeld bekommen“, freute sich Dorus.

Sternenland 1/23 Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Der Verein „Sternenland“ stellte sich bei einem „Tag der offenen Tür“ vor. Foto: Kaffille

Besonders froh waren die Verantwortlichen auch, Renate Fritsch-Albert als Schirmherrin begeistern zu können. Fritsch-Albert ist Mitglied im Aufsichtsrat der Westfalen-Gruppe aus Münster, die das „Sternenland“ schon einige Jahre finanziell unterstützt.

„Als ich vor einigen Wochen von Frau Eckart gefragt wurde, ob ich dieses Amt übernehmen würde, musste ich nicht lange überlegen, obschon ich um eine kurze Bedenkzeit gebeten habe. Es war genau eine Nacht“, schmunzelte Fritsch-Albert. Sie übernahm die Schirmherrschaft sehr gerne und verwies auf die wichtige und wertvolle Aufgabe, die das „Sternenland“ in der Gesellschaft wahrnehme. Auch sie und ihr Mann Wolfgang hätten sich mit dem Verlust eines Menschen auseinandersetzen müssen: „Wir haben unseren Sohn verloren, der sein Leben noch vor sich hatte. Wir kennen den Schmerz, wenn man einen geliebten Menschen verliert.“ Sie appellierte an die Gesellschaft: „Verschließen Sie nicht die Augen - zeigen Sie Mitgefühl bei den Kindern und Jugendlichen. Denn wenn ein Kind seinen Vater oder die Mutter verliert, dann benötigt es psychologische Begleitung.“

Mit leeren Händen war Renate Fritsch-Albert nicht gekommen. Sie hatte einen Scheck über 10 000 Euro von der Westfalen-Gruppe dabei, um zu einem guten Start in den neuen Räumen beizutragen. Die Besucher konnten sich beim „Tag der offenen Tür“ über die Arbeit des Vereins informieren. Für das leibliche Wohl war gesorgt und der „British Fun Drivers Club“ lud die Besucher gegen eine kleine Spende zur Mitfahrt in einem ihrer historischen Gefährte ein. Bei den Rundgängen durch die Räume erklärten die Mitarbeiter die Bedeutung des Themas, trauernde Kinder zu begleiten.

Der im Jahre 2011 gegründete Verein hat eineinhalb hauptamtliche Mitarbeiter und sechs feste Ehrenamtliche. In einem weiteren „Pool“ stünden noch weitere sechs Ehrenamtler für besondere Aufgaben zur Verfügung. „Wir haben hier in Telgte vier Gruppen und eine mit Jugendlichen in Münster“, erklärte Dorus. „Unsere Ehrenamtlichen durchlaufen eine Ausbildung, bei der sie bei Wochenendlehrgängen viel mitnehmen. Die Leitung der Gruppe erfolgt immer durch einen Hauptamtlichen. Unsere Ehrenamtler leisten eine wertvolle, unterstützende Arbeit in der Gruppe.“

Für Unterstützung finanzieller Art oder durch die Mitarbeit als Ehrenamtlicher sind die Verantwortlichen vom „Sternenland“ dankbar. Weitere Informationen über die Arbeit, über Spenden und ehrenamtlich Mitarbeit gibt es im Internet unter www.kindertrauer-sternenland.de oder unter ✆ 0 25 04/98 69 007.