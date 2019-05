Erste Probe unter neuer Regie

„Die erste Chorprobe unter Leitung von Susanne Schellong war sehr positiv. Es hat uns allen Spaß gemacht. Ich denke, auch die Dirigentin war mit dem Auftakt recht zufrieden“, resümierte Margret Meier , Vorsitzende des Frauenchores der kfd Westbevern, nach den ersten gemeinsamen 90 Minuten im Pfarrheim.

Auf die Begrüßungsworte und den anschließenden Beifall der Sängerinnen folgte eine schwungvolle Probe, die bekannte Lieder enthielt, die aber auch mit neuen, die Susanne Schellong mitgebracht hatte, gespickt war. Die Lieder, die ihre Vorgängerin Galina Falk bereits einstudiert hatte, werden in den Proben mit Blick auf den Auftritt des Frauenchores beim „Open Air mit Flair“ verfeinert, das er MGV Eintracht Vadrup am 7. Juli veranstaltet. Die Vorbereitung auf diese Veranstaltung ist der Schwerpunkt der kommenden Einheiten. Wobei aber auch neues Liedgut weiter einstudiert wird.

„Ich freue mich auf diese Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des Frauenchores waren nett und angenehm – und auf einer guten Basis“, hatte Susanne Schellong im Vorfeld gesagt, bevor nun der gesangliche Teil in den Mittelpunkt rückte.

Für die Sängerinnen ist die Arbeit mit der neuen Leiterin eine besondere Herausforderung, denn innerhalb von zwei Jahren müssen sie sich nun zum zweiten Mal neu orientieren. Auf Valentina Speiser, die viele Jahre den Chor leitete, war im Januar 2018 Galina Falk gefolgt. Nun steht mit Susanne Schellong bereits wieder ein neues Gesicht an der Spitze. Dass sie dem Chor ihre Zusage gab, sorgte für Erleichterung bei der Vorsitzenden Margret Meier und den Sängerinnen. „Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir diese wichtige Position neu besetzen konnten.“

Susanne Schellong ist Kirchenmusikerin in Münster und leitet außerdem einen Chor in der evangelischen Kirchengemeinde in Münster-Handorf. Zudem ist sie im Kulturwesen tätig. Die neu Chorleiterin wohnt in Münster-Gelmer.

Die Chorprobe des Frauenchores findet nun immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr im Pfarrheim statt. Der Wechsel von Mittwoch auf Donnerstag war notwendig geworden, weil Susanne Schellong mittwochs den Chor in Handorf leitet. „Für unsere berufstätigen Frauen ist das auch eine Umstellung“, berichtete Margret Meier.

Rund 50 aktive Sängerinnen gehören dem Frauenchor der kfd an. Gesang und Geselligkeit sind eng miteinander verwoben. Am Chorgesang Interessierte sind jederzeit willkommen und können bei den Proben einsteigen. Infos erteilt Margret Meier unter ✆ 88 207.