Bei der Mitgliederversammlung sei die Idee geboren worden, Gelder der Weihnachtsfeier zu spenden, erzählte Manny Cord , Mitglied des FC-Bayern-Fan-Clubs „ Die Preußen “ aus Ostbevern. Jedes Jahr sammelt der Club daher für einen guten Zweck. Die KjG Telgte kam nun in den Genuss einer Zuwendung.

In diesem Jahr schlug Mitglied Wolfgang Kretzer vor, das Geld an die Organisation zu spenden, in der zwei seiner Söhne in der Leiterrunde tätig sind, die KjG Telgte. Das Geld soll die Gruppe bei der Planung ihres diesjährigen Ferienlagers unterstützen. In der letzten Ferienwoche führt es 80 KjGler für eine Woche nach Braunlage. Eine so große Gruppe kann jede Unterstützung gebrauchen, um das Programm während des Aufenthalts mit noch mehr Spiel und Spaß zu füllen. „Wenn das Geld den Kids hilft, dann ist das auch in unserem Sinne“, so Cord bei der Übergabe.

Ein Gruppenfoto von KjG und Fan-Club durfte nicht fehlen. Dazu wurden bei jedem „Knipsen“ die Schlachtrufe „FC Bayern!“ oder „KjG!“ angestimmt.

Für die KjG-Kinder, die gekommen waren, gab es Pizza. Zudem wurden noch einige Spiele gespielt.