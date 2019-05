Ein außergewöhnliches Angebot gab es für die Schüler des Gymnasiums: Ein Segelflugzeug befand sich für einige Stunden auf dem grünen Rasen des Sportplatzes. Und mit Jasmin Feldmann, Marius Büdenbender , Carlos Thurn und Lars Samake stellten vier junge Piloten der Segelfluggruppe Telgte allen Interessierten ihren luftigen Sport vor und gaben interessierten Gymnasiasten und Lehrern einen Vorgeschmack. Ein Höhepunkt für viele Teilnehmer war es dabei, einmal in das Cockpit eines Fliegers zu klettern und sich die verschiedenen Instrumente erklären lassen.

Christina Lütke Hündfeld, Mathelehrerin der 9a, stellte ihren Schülern gleich eine passende Hausaufgabe: „Berechnet den Gleitwinkel eines Segelflugzeugs bei einer Gleitzahl von 1:42.“ Danach warf sie selbst einen Blick ins Cockpit, stieg ein und wäre gerne einmal geflogen.

Beeindruckt zeigte sich auch Schulleiter Harald Voß von der modernsten Technik im Cockpit, wie etwa LCD-Displays und Satellitennavigationssysteme: Diese ermöglichen jederzeit etwa eine genaue Standortbestimmung. Auch Smartphones werden – mit den entsprechenden Apps – mittlerweile zur Navigation benutzt.

Karsten Rossien unterbrach den Sportunterricht und nutzte die Chance, eine weitere Sportart vorstellen zu lassen. Denn die Nachwuchspiloten warben für ihr Hobby: „Spaß am Segelfliegen, an der Gemeinschaft und eine aktive Teilnahme am Flugbetrieb seien Voraussetzungen“, betonte Marius Büdenbender.

Schulleiter Harald Voß freute sich über die Aktion, denn dadurch bestehe die Möglichkeit, Schülern neben den vielen traditionellen Sportarten nun auch einmal den Segelflugsport auf dem Schulgelände vorstellen zu können. Er betonte, dass dieser Sport besonders die Teamarbeit fördere. Denn alles funktioniere nur in der Gemeinschaft.