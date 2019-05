Schwester Esther Buberwa ist in Telgte zu Gast

Telgte -

Schwester Esther Buberwa, die seit einiger Zeit Generaloberin der Theresienschwestern in Tansania ist, besucht derzeit die Tansania-Initiativ-Gruppe in Telgte. Mit der Initiativ-Gruppe, die Projekte in ihrer Heimat unterstützt, möchte sie neue Ideen und Schwerpunkte besprechen.