Norderney war das Ziel der Abschlussfahrt der ehemaligen D-Jugend-Handballerinnen des TV Friesen . Elf Mädchen und vier Mütter verbrachten das Wochenende auf der Nordseeinsel – und die Gruppe hatte nach eigenen Angaben jede Menge Spaß.

Bereits kurz nach der Ankunft ging es das erste Mal zum Strand. Am Samstag standen eine Wanderung über die Insel sowie das Erklimmen des Leuchtturms auf dem Programm. Als Belohnung gab es ein großes Stück Kuchen und Kakao. Auch die kühleren Lufttemperaturen schreckten einige nicht von einem Bad in den neun Grad kalten Nordseewellen ab. Handball am Strand sowie ein Stadtbummel standen ebenfalls auf dem Programm der Teilnehmerinnen.