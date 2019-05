Die Rohbauarbeiten am Anbau der Christophorus-Grundschule sind in vollem Gange. Die Ausschreibungen für die meisten Gewerke seien inzwischen gelaufen, berichtet Elvira Grube vom städtischen Gebäudemanagement. Eigentlich war vorgesehen, Ende 2019 fertig zu werden. Dieser Termin sei wegen der Feiertage rund um Weihnachten und Silvester nicht ganz zu halten, so Grube. Das Gebäudemanagement rechnet nun mit dem Abschluss der Arbeiten Mitte bis Ende Januar 2020. Im Haushalt werden für diese Maßnahme 2,2 Millionen Euro bereitgestellt. Derzeit liege man im Kostenrahmen, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin. Der Anbau wird eine Nettofläche von 700 Quadratmetern haben.