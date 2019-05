Seit ungefähr zehn Jahren gibt es das Forder-Förder-Projekt am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium schon. Am Dienstagabend konnten Interessierte wieder spannenden Themen lauschen, denen sich einige Schüler der Jahrgangsstufe sechs intensiv gewidmet hatten. Insgesamt neun Kinder stellten dabei Ausschnitte ihrer umfangreichen Arbeiten in der Aula vor.

Dabei erfuhren die Zuhörer zum Beispiel, wie sich eine Oboe genau anhört, wie das Sonnensystem funktioniert, warum Menschen nachts träumen oder wie Inseln entstehen und wieder verschwinden. Auch zu den Berliner Philharmonikern, verschiedenen Drogen und deren Anbau sowie Auswirkungen oder zum Thema Massentierhaltung hörte das Publikum einiges.

Jedes Jahr werden von den Lehrern des Gymnasiums im Rahmen des Forder-Förder-Projektes einige Schüler vorgeschlagen, die in ihren jeweiligen Begabungen besonders gefördert werden sollen. Die Schüler haben im Rahmen des Projektes zwei Wochen Zeit, ein Thema zu finden, zu dem sie eine kleine wissenschaftliche Arbeit schreiben wollen. Anschließend geht es in die Schreibphase, in der die begleitenden Lehrerinnen, Kristina Kretschmar und Barbara Brakel, den Kindern auch beibringen, richtig zu zitieren, Quellen anzugeben und sich fachlich korrekt auszudrücken.

Zum Schluss folgt jeweils eine Präsentation der Arbeit, für die die Teilnehmer fast ein halbes Jahr lang Zeit hatten. „Insgesamt war das Projekt wieder ein voller Erfolg“, freuten sich die Lehrerinnen am Ende des Abends.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben am Forder-Förder-Projekt teilgenommen: Marla Dürschlag, Marie Lockenkötter, Lion Reiswich, Konrad Hofmann, Anneke Rausch, Szymon Gasior, Noah Timmermann, Marleen Dreger und Marleen Dreger.