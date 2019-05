Viel in Bewegung sein, das gilt für die aktiven Mitglieder des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf in den nächsten Tagen und Wochen. Mit dem Kameradschaftsabend am 25. Mai, dem Marschieren der Ehrengarde am gleichen Tag und dem Schützenfest vom 19. bis zum 21. Juni stehen ereignisreiche Veranstaltungen an. Der Vorstand wünscht sich ein aktives Mitmachen möglichst vieler Mitglieder.

Beim Kameradschaftsabend am Samstag um 20 Uhr wird traditionell der amtierende Schützenkönig, in diesem Fall die Schützenkönigin Marion kleine Schlarmann, verabschiedet. Das scheidende Königspaar Marion und Reinhard kleine Schlarmann erhält als Erinnerung an die Regentschaft eine Vereinschronik, die Josef Sickmann erstellt hat.

Für alle Teilnehmer der Ehrengarde und Schützenbrüder steht an diesem Abend auch eine Marschprobe an. Für das Event des Jahres, das Schützenfest 2019, haben Vorstand und Festausschuss den Ablauf der Drei-Tage-Veranstaltung vom 19. bis zum 21. Juni festgezurrt. Dabei rücken die Schießwettbewerbe zur Ermittlung der Majestäten beim Holzschuhschießen, dem Vogelschießen der Damen, dem Jugendkönigsschießen und beim Hauptereignis, dem Wettstreit um die Würde der neuen Schützenkönigin beziehungsweise des neuen Schützenkönigs, in den Mittelpunkt.

Die große Kinderbelustigung auf dem Festplatz an Fronleichnam, das gemütliche Beisammensein der Mitglieder ab 65 Jahre und der Frauen der verstorbenen Mitglieder im Festzelt, die heilige Messe in der Pfarrkirche, zu der die gesamte Gemeinde eingeladen ist, die Umzüge und als Abschluss der Königsball im Festzelt mit der Band „Törn on“ versprechen viel Abwechselung.