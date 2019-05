Nach dem Angriff auf einen 26-jährigen Telgter am Dienstag gegen 22 Uhr ( WN berichteten ) hat sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr ein weiterer, 20 Jahre alter Tatverdächtiger bei der Polizei in Warendorf gestellt. „Der 20-Jährige erschien auf der Wache und gab bei seiner polizeilichen Vernehmung an, an dem Angriff auf den 26-Jährigen beteiligt gewesen zu sein“, erklärte der Leiter der Mordkommission Frank Schneemann. Er habe sich von den Beamten widerstandslos festnehmen lassen.

Der durch Tritte und Schläge mit Schlagstock und Beil schwer verletzte Telgter muss weiter intensivmedizinisch behandelt werden, befindet sich aber nicht mehr in Lebensgefahr. Er kann vermutlich noch in dieser Woche zu dem Vorfall vernommen werden.

Gegen einen 19-jährigen Deutschen war bereits am Mittwochabend vom Amtsgericht Münster Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden, berichtete Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Gegen seine 18-jährige, ebenfalls deutsche Begleiterin, die während der Tat im Auto gewartet haben soll, wurde wegen Beihilfe zum versuchten Totschlag ebenfalls Haftbefehl erlassen, der aber sofort außer Vollzug gesetzt worden sei.

Zum Hintergrund der Tat konnte Botzenhardt noch nichts Neues berichten. Die Beschuldigten hätten sich bislang nicht geäußert. Die Ermittlungen dauern an.