Das Museum Religio, die Kirchengemeinde St. Marien, die Stadt Telgte und die Wallfahrtsgilde laden Mitte Juni zu einem gemeinsamen spirituellen Wochenende ein, das eine Auszeit, ein „Innehalten im Kraftort Telgte“ im heutigen für viele hektischen Alltag bieten soll.

Zur Einstimmung auf das Wochenende und als visuellen Beitrag zu diesem Thema, hat das Telgter VHS-Fotoforum unter der Leitung von Siegfried Becker in Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturbüro eine Fotoausstellung gestaltet, die unter dem Titel „Stille Momente“ 42 Fotografien von 23 Mitgliedern des Fotoforums im Foyer des Rathauses präsentiert.

Die Fotos zeigen in großer Bandbreite die jeweils sehr persönlichen Interpretationen des Themenbereichs Meditation, Entspannung und Ruhe. Die großformatigen Fotos sind vom 24. Mai bis zum 17. Juni im Rathausfoyer zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Darüber hinaus ist die Ausstellung zusätzlich am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Beteiligt haben sich folgende Fotografen: Siegfried Becker, Renate Becks, Beate Böckenholt, Stefan Brauckmann, Hans-Jürgen Breidel, Rüdiger Flotmann, Ute Frackowiak-Fels, Wilma Gütthoff, Rolf Jobski, Jolanta Krasutzki, Hans Hubert Martin, Barbara Oestreich, Werner Pansegrau, Bernd Pumpe, Petra Reimann, Veronika Sandmann, Helmut Schürmann, Gabriele Stegt, Walter Streibel, Karl-Heinz Tönsmann, Margret Tönsmann, Ellen Wiewel.