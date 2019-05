Öffentlich wird über die Frage, ob Wolfgang Pieper bei der Kommunalwahl 2020 noch einmal für das Bürgermeisteramt kandidiert noch nicht diskutiert. Es bedurfte des Besuchs von französischen Austauschschülern aus Brenouille in der Region Hauts-de-France nördlich von Paris, die derzeit für eine Woche an der Sekundarschule zu Gast sind, diese Frage aufzuwerfen. Doch wirklich schlauer waren nach der Antwort weder die Gäste noch die Telgter Schüler, denn Pieper sagte nur: „Das habe ich noch nicht entschieden.“

Zuvor hatte das Stadtoberhaupt die Franzosen wie auch ihre Gastgeber von der Wichtigkeit eines gemeinsamen Europa und der am Sonntag anstehenden Europawahl zu überzeugen versucht. Er erinnerte in seinen Begrüßungsworten im Rathaus daran, dass Franzosen und Deutsche vor 75 Jahren noch Krieg gegeneinander geführt hätten. „Heute werden Streitfragen in Brüssel friedlich untereinander verhandelt“, so Pieper. Und genau deshalb sei es so wichtig, dass es ein gemeinsames Europa und ein EU-Parlament gebe.

Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt Telgte, in der immerhin Menschen aus etwa 90 Nationen lebten, eine weltoffene Stadt sei, in der man sich über jeden freue, egal aus welchem Teil der Welt er auch käme.

Die Franzosen weilen noch bis zum kommenden Mittwoch in der Emsstadt. Auf dem Programm stehen für die 18 Achtklässler eine Stadtrallye, eine französischsprachige Führung durch Münster, ein Kochprojekt samt Unterrichtsbesuch in der Schule, ein Abstecher in ein Arbeitsmuseum in Dortmund sowie eine große Abschiedsparty.