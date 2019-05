Rund 400 Millionen Wahlberechtigte sind noch bis morgen in 28 EU-Staaten aufgerufen, ein neues EU-Parlament zu wählen. 751 Abgeordnete werden diesem angehören. 64,8 Millionen Wähler in Deutschland – 60,8 Millionen Deutsche plus Bürger aus anderen EU-Staaten – werden darüber entscheiden, welche 96 Abgeordneten die Bundesrepublik nach Brüssel entsendet. Bürgermeister Wolfgang Pieper und die vier Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat vertretenen Parteien, (v.l.) Sabine Grohnert (Grüne), Christoph Boge (CDU), Karin Horstmann (FDP) und Klaus Resnischek (SPD) rufen Telgtes Bürger auf, möglichst zahlreich von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Sie betonen unisono, wie groß die Bedeutung der Europäischen Union für die Entwicklung Deutschlands in den zurückliegenden Jahrzehnten war – und vor allem auch in der Zukunft bleiben wird. Die Wahllokale sind morgen von 8 bis 18 Uhr geöffnet.