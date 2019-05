Nachfolger für Ludger Schlieper gesucht

Ludger Schlieper hat die Zeit genossen, doch am Christi-Himmelfahrtstag endet für den Raestruper seine Regentschaft. Dann ermittelt die Schützengilde Raestrup einen Nachfolger.

Doch bevor am kommenden Donnerstag, 30. Mai, der neue Schützenkönig an der Vogelstange ermittelt wird, startet ein umfangreiches Programm. Um 8.30 Uhr treten die Schützen am Vereinslokal Büscher an, um dann zum Gottesdienst um 9 Uhr in der Kraftfahrerkapelle zu ziehen. Nach der Messe stärken sie sich ab 10 Uhr bei einem Frühstück in der Festhalle und können beim anschließenden Frühschoppen schon einmal darüber diskutieren, wer denn in diesem Jahr den Vogel abschießt. Um 13.30 Uhr ist das Antreten der Ehrengarde und der Fahnenabordnungen auf dem Hof von Frank Mönnigmann zum Abholen der Fahnen mit Spielmannszug vorgesehen. Ziel ist die Kraftfahrerkapelle. Dort treffen sich um 14 Uhr alle Mitglieder, Familien und Freunde: Das Antreten der gesamten Schützengilde Raestrup, die Begrüßung sowie die Mitglieder- und Totenehrungen schließen sich an. Auf dem Schützenplatz wird neben dem Königsschießen noch ein buntes Rahmenprogramm geboten mit Pokalschießen, Verlosung, Kinderbelustigung, Kaffeetrinken sowie einem Platzkonzert des Spielmannszuges St. Georg Müssingen und des Fanfarenzuges Westbevern-Vadrup. Nach der Ermittlung des neuen Regenten soll der Tag gemütlich an der Schützenhalle ausklingen.

Am Freitag, 31. Mai, trifft sich die Ehrengarde um 17.30 Uhr in Uniform auf dem Hof Rottmann. Von dort geht es zum Festplatz. Um 18 Uhr beginnen das Prinzenschießen sowie der Biwak-Abend für alle Mitglieder, Freunde und Gönner.

Am Samstag, 1. Juni, treten die Ehrengarde sowie die Throngemeinschaften zusammen mit dem neuen und alten Königspaar um 19 Uhr im Schützenwald an. Um 19.30 Uhr beginnen Festball und Krönung.