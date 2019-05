„Sich gegenseitig achten und vertrauen ist wichtig“

Nachbarschaftsstreitigkeiten und ähnliche Fälle: Seit 13 Jahren ist Günter Dohr Schiedsmann in Telgte und schlichtet aus Überzeugung. Anlässlich des deutschlandweiten „Tages der Nachbarschaft“ sprach Redaktionsmitglied Andreas Große Hüttmann mit dem Westbeverner über seine anspruchsvolle ehrenamtliche Tätigkeit, die Veränderungen im Laufe der Jahre und die Zukunft.

Herr Dohr, sie sind seit 13 Jahren Schiedsmann in Telgte. Hat die Zahl der Fälle in dieser Zeit zugenommen?

Dohr: Ich habe bisher keine Tendenz feststellen können. Bei den Schiedsverfahren unterscheiden wir in förmliche Verfahren und formlose (einfachere) Tür- und Angelfälle. Förmliche Verfahren schwanken pro Jahr zwischen vier und zehn. Tür- und Angelfälle pro Jahr zwischen acht und 20. Meine Jahresbearbeitungszeit umfasst rund 135 bis 200 Stunden. 2019 gab es im Januar und Februar aber ungewöhnlich viele Anträge.

Haben sich die Streitigkeiten in dieser Zeit verändert, gibt es beispielsweise andere Schwerpunkte als noch vor Jahren?

Dohr: Am meisten gibt es Fälle im Nachbarrecht, seltener im Strafrecht.

Sie sagen, dass der größte Teil ihrer Fälle Nachbarschaftsstreitigkeiten betrifft. Worum geht es dabei vor allem?

Dohr: Um den Rückschnitt von Hecken oder Bäumen, um den Abstand von Pflanzen von der Grenze, um die Lage von Pflanzen zur Grenze, um die Höhe von Gegenständen an der Grenze wie Pflanzen oder Holzelementen, um Rauchen, was den Nachbarn stört, um Kameras am Hauseingang, um Kontakt zwischen den Nachbarn und vieles mehr.

Was kann jeder Einzelne tun, um das Zusammenleben in der Nachbarschaft zu verbessern?

Dohr: Man sollte über alles reden und vor allem nicht dem Nachbarn schlechte Absichten unterstellen. Gegebenenfalls kann das Schiedsamt als Vermittler gerufen werden.

Die Nachbarschaft pflegen, reicht das?

Dohr: Ja, wenn man sich gegenseitig achtet und vertraut. Es ist immer gut, den Nachbarn vor Maßnahmen zu informieren und gegebenenfalls um seine Meinung zu bitten.

Sie haben gesagt, ein Teil der Fälle betrifft Liegenschaftsangelegenheiten. Um was geht es dabei meistens?

Dohr: Es geht um die Lage zur Grenze. Heute haben wir sehr oft kleine Grundstücke – wegen der hohen Baulandpreise – und damit geringe Grundstücksbreiten, besonders bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) bestimmt, dass man bei der Abmarkung der Grenze gemeinsam vorgeht. Im Nachbarrechtsgesetz NRW sind ebenfalls Bestimmungen und gegebenenfalls in den textlichen Bestimmungen der Bebauungspläne. Hier kann jeder Bürger mal bei der Stadtverwaltung nachfragen und bekommt entsprechende Auskünfte.

Was bedeutet das aus ihrer Erfahrung? Einerseits sind sie Schiedsmann, andererseits jahrelang bei der Bezirksregierung unter anderem für das Liegenschaftskataster zuständig.

Dohr: Grenzen zwischen Grundstücken werden in NRW abgemarkt, meistens durch Grenzsteine. Das Eigentum wird im Grundbuch nachgewiesen, geführt vom Amtsgericht. Dort wird bezüglich der Lage des Grundstücks auf das Liegenschaftskataster verwiesen. Damit ein Grundstück in den Karten dargestellt beziehungsweise archiviert werden kann, werden Vermessungen von besonders zugelassenen Vermessungsstellen durchgeführt und in das Liegenschaftskataster übernommen. Da das Grundsteuerkataster seit 1810 immer mehr Aufgaben übernahm, zum Eigentumsnachweis, für Planungszwecke hin zum Mehrzweckkataster bis zum heutigen digitalen Liegenschaftsinformationssystem, wuchsen auch die Qualitätsanforderungen an die Vermessungen. Das bedeutet, dass nicht alle Vermessungen im heutigen Sinne genau sind, aber Grenzen durch Anerkennung zum Beispiel 1850 rechtlich dauerhaft festgelegt wurden. Werden Abmarkungen bei späteren Vermessungen überprüft oder sollen verloren gegangene Abmarkungen erneuert werden, geschieht dies mit den vorhandenen Messergebnissen aus dem Liegenschaftskataster. Hierbei wird manchmal festgestellt, dass eine Genauigkeit von einem Zentimeter der Vermessungsergebnisse nicht gegeben ist. Innerhalb von fünf Zentimetern wird die Vermessungsstelle immer Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster feststellen. Das bedeutet, dass eine Erneuerung der Abmarkung auch innerhalb von fünf Zentimetern örtlich an anderer Stelle vorgenommen werden kann, ohne dass etwas für falsch betrachtet wird. Daher erhebt sich die Frage, ob die Forderung nach Veränderungen im Zwei- oder Drei-Zentimeter-Bereich sinnhaftig sind, wie in einem kürzlichen Fall. Meine Antwort lautet: Nein! Um sich über die tatsächliche Lage einer Grenze zu informieren, ist es sinnvoll, einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu beauftragen. Dabei gibt es abgestufte Maßnahmen von der einfachen Grenzanzeige für den Antragsteller bis hin zur Erneuerung verloren gegangener Abmarkungen mit Grenztermin für beide Nachbarn. Das ist auch eine Kostenfrage. Sind die Abmarkungen vorhanden und richtig, ist es fast immer möglich, einen Faden dazwischen zu spannen und damit festzustellen, wie die Lage von Hecken, Sträuchern und anderem zur Grenze ist. Ich empfehle das immer, wenn es aufgrund der Antragstellung sinnvoll erscheint.

Werden Sie als Schiedsmann eigentlich regelmäßig geschult oder zählt in erster Linie der gesunde Menschenverstand und der Blick eines Unabhängigen auf das jeweilige Problem?

Dohr: Es gibt Schulungen eines bundesweiten Vereins, des Bundes der Schiedspersonen. Aber der gesunde Menschenverstand und der neutrale Blick auf das Problem sind für mich sehr grundlegend.

Ein altes Sprichwort sagt: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ist das dann der Schiedsmann?

Dohr: Ich freue mich, wenn ich alles versucht habe, um eine Lösung zu erreichen und gemeinsam mit den Beteiligten, wenn wir eine gemeinsame Lösung gefunden und vereinbart haben. Ich ärgere mich, wenn Menschen ungerecht sind.

In zwei Jahren endet ihre dritte Amtszeit. Machen Sie weiter?

Dohr: Nein. Ich bin dann 73 Jahre und habe das Schiedsamt 15 Jahre ausgeübt. Lass Jüngere ran! Meine Familie und besonders meine Enkelinnen füllen mich sehr aus. Es macht besonderen Spaß, Erfahrungen weiter zu geben und mit den Kleinen zu spielen. Zudem lese ich gern und schaffe derzeit den Spiegel nicht wöchentlich durchzulesen, geschweige denn Bücher.