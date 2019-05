Drei verletzte Verkehrsteilnehmer – darunter ein Telgter – und ein hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Freitag in Warendorf ereignete. An der Kreuzung Waterstroate/Westbezirk/Wolbecker Straße beabsichtigte eine 34-jährige Frau aus Warendorf in die Wolbecker Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 41-jährigen Telgters. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Pkw des Telgters kollidierte anschließend noch

mit einem auf der Wolbecker Straße stehenden Pkw. Die 34-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin und ihr sechsjähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mann aus Telgte wurde schwer verletzt. Neben der Unfallaufnahme musste die Polizei gegen einen

unbeteiligten Verkehrsteilnehmer eine Anzeige fertigen. Der Mann hatte mit seinem Handy Bilder von dem Unfallszenario gemacht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.