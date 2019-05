Die Krinkrentnergemeinschaft weist ihre Mitglieder auf zwei Veranstaltungen im Juni hin. Am 4. Juni findet das monatliche Treffen um 16.30 Uhr an der Krinkhütte statt. Eine Fahrradtour zur Kornbrennerei Gerbermann in Alverskirchen mit Führung und kleiner Verköstigung steht am 18. Juni an. Treffpunkt für die Radler ist dann wiederum um 13 Uhr an Haus Langen.