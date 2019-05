Tausende speisten genussvoll

Sonnenschein, Partystimmung, viele Besucher und lukullische Köstlichkeiten von vier Telgter Köchen, die ihren mehreren Tausend Gästen viele kleine und unterschiedliche Tafelfreuden anboten. Verbunden mit Frischluft, Bewegung und musikalischer Untermalung wurde die erste „Telgter Schnabuliermeile“ auf dem Bürgerhausvorplatz zu einem Fest der Sinne. Und zu einem Erfolg. Denn die Chefköche Thomas Buschhoff , Mario Carretero , Nicolas Jünnemann und Jörg Meiner hatten so viel zu tun, dass sie regelrecht schwärmten: „Wir sind sehr zufrieden“, stimmten alle überein. Und: „Diese Veranstaltung wurde sehr gut angenommen und war in Anbetracht des schönen Wetters ein voller Erfolg.“

Was die „Kochkünstler“ mit Unterstützung eines 30-köpfigen Mitarbeiterstabes auf die Teller zauberten, erfreute die Besucher – Telgter und Gäste aus dem Umland gleichermaßen. In vier Pavillons wurde an drei Tagen unentwegt gekocht: Von der Genussmanufaktur Jörg Meiner, vom Restaurant „Mittendrin“, vom „Telgter Hof“ und von der Gaststätte „Steenpoate“: 300 Sitzplätze und zahlreiche Stehtische luden zum Verweilen ein. Sie waren insbesondere zu den Hauptzeiten stets belegt. An den ersten beiden Tagen genossen nach Schätzungen von Mitorganisator Manuel Wolf jeweils rund 1200 Besucher die Speisen und Getränke. Zum Angebot zählten auch ausgewählte Weine. „Denn zu einem guten Essen möchte der Gast auch einen guten Wein trinken“, so die Organisatoren. Diesen hatten die Köche vorher ausgewählt.

Vor den Kochständen entstanden angesichts des Ansturms schon mal kleine Schlangen, und es kam zu Wartezeiten. Denn viele Besucher kamen, um zu speisen, um sich verwöhnen zu lassen und um mit Freunden und Bekannten einige schöne Stunden auf dem Bürgerhausvorplatz zu erleben.

Mal wurde die Menüauswahl des Teams des „Telgter Hof“ favorisiert, sei es die Bärlauchsuppe, der rosa gebratene Tafelspitz oder gebratene Riesengarnelen am gegrillten Spargel mit Sauce Choron und La-Ratte-Kartoffeln. Die beiden Köche des Teams, Mario Schweitzer und Thomas Buschhoff, hatten alle Hände voll zu tun. Die Zufriedenheit der Gäste war hier ebenso zu spüren wie nebenan, wo Jörg Meiner feinste Menüs servierte, etwa mediterrane Fleischbällchen mit würziger Tomatensauce, einer Gemüsegarnitur und hausgebackenem Olivenbrot. „Einfach köstlich“, schwärmte ein Gast, der wie viele weitere Besucher von außerhalb mit dem Fahrrad in die Emsstadt gekommen war. Schlangen bildeten sich auch vor dem Pavillon des „Mittendrin“. Dort stand Mario Carretero am Herd und kreierte Geschmackserlebnisse, etwa mit Telgter Spargel, verschiedenen Blattsalaten, Ziegenkäse und einem hausgemachten Erdbeer-Tomatenchutney oder Nudeln aus dem Wok mit Soja-Morin Sauce und Asiagemüse, wahlweise mit marinierten, gebratenen Roastbeef-Streifen oder geräuchertem Tofu.

Auch die Küche der „Steenpoate“ hatte sich viel einfallen lassen: Dort bereitete Nicolas Jünnemann geschmackvolle Gerichte zu. Etwa italienische Kräuterbratwurst, mit einem mediterranen Kartoffelsalat und Aioli.

Musikalische Unterhaltung für die Gäste des Freiluftereignisses gab es an allen drei Tagen: Die Band „Meckmann“ spielte am Freitagabend, am Samstag folgte das Trio „Replay“, und am Sonntag begleitete der Saxofonist Gregor Stenneken die Veranstaltung musikalisch.

Um die Gaumenfreuden zu krönen, hatten alle vier Köche auch verführerische Desserts im Angebot – sei es Waldmeister-Topfcreme mit Rhabarberkompott oder Vanillemousse mit Beerenragout und Schokoladencrumble oder Mascaponecreme mit Telgter Erdbeeren, frischer Minze und Chrunch oder „Erdbeer Manna Cotta“ mit Rhabarber und Schaum vom Roséwein.

Die Stadt und die Sparkasse Münsterland Ost ermöglichten diese Freiluftküchen-Premiere.