Aufbruchstimmung bei Partnerschaft

Im dritten Anlauf ist es dem Verein „Freunde der Städtepartnerschaft Telgte/Polanica Zdrój“ gelungen, mit Udo Woltering einen neuen Vorsitzenden zu finden und einen neuen Vorstand aufzustellen. Bei der allerletzten Möglichkeit, das Vereinsleben fortzusetzen, erreichte der langjährige Vorsitzende Dr. Wolfgang Nienaber endlich sein Ziel: Erleichterung gab es daher auch bei der Versammlung, denn die Auflösung war zwischenzeitlich bereits im Gespräch.

Auch Bürgermeister Wolfgang Pieper freute sich über die Entwicklung und machte noch einmal deutlich, dass die Partnerschaft zwischen Telgte und Polanica nur funktioniere, wenn es diesen Förderverein gebe.

Die Wahlen verliefen einstimmig: Udo Woltering ist erster Vorsitzende, Monika Woltering stellvertretende Vorsitzende, Benedikt Seesing neuer Schriftführer, Stephan Herzig neuer Kassierer, und als Beisitzer gehören dem Vorstand an: Gottlieb Kaiser, Christel Lepold, Dr. Wolfgang Nienaber und Konrad Runde. Wolfgang Pieper vervollständigt das Vorstandsteam.

Die Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Polanica Zdrój, dem früheren Bad Altheide, gibt es seit 1995. Udo Woltering deutete bereits kurz nach seiner Wahl an, dass es in der Beziehung zwischen beiden Partnerstädten eine Aufbruchstimmung geben müsse. Er sieht den europäischen Gedanken als große Chance. Er möchte den Verein neu aufstellen und jüngere Menschen in die Zusammenarbeit mit der polnischen Bevölkerung einbeziehen. Das gehe natürlich alles nur im Zusammenspiel mit vielen Beteiligten in beiden Städten. Auch die Internetdarstellung müsse optimiert werden.

Der Wille zur Neuausrichtung war in der Versammlung spürbar. „Wir müssen in Telgte wahrgenommen werden“, sieht Udo Woltering viel Arbeit auf sich zukommen. Viele Gespräche seien erforderlich – mit den Vereinen der anderen beiden anderen Städtepartnerschaften – Tomball und Stupino –, mit den Schulen, der Verwaltung, und auch den Rat möchte Woltering mehr einbeziehen.

Parallel dazu müsse sich auch die Partnerschaft in Polanica weiter entwickeln. Dazu möchte der neue Vorsitzende im Herbst mit dem Vorstand nach Polanica zu einem Gedanken- und Gesprächsaustausch fahren. Udo Woltering gibt sich zuversichtlich: „In Polen möchten wir für die Partnerschaft neu werben, Kontakte knüpfen, diese entwickeln und auch dort die Jugend daran beteiligen.“ Wie das genau funktionieren könne, das müsse die Zeit bringen. Es gebe viele Ideen und einige Maßnahmen, jedoch noch kein festes Konzept.