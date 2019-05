Einsätze für die Polizei

Am Freitagabend kontrollierten Polizisten gegen 22.45 Uhr eine offensichtlich zu schnell fahrende Kradfahrerin an der Hauptstraße in Ostbevern. Die Beamten ließen die 38-jährige Ostbevernerin sowohl einen Atemalkoholtest als auch einen Drogenvortest durchführen. Da beide positiv ausfielen, ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an.

Am Samstag verletzte sich eine Frau bei einem Auffahrunfall gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 51 in Ostbevern. Eine 32-jährige Freckenhorsterin befuhr mit ihrem Pkw die B 51 von Ostbevern in Richtung Telgte. Vor ihr befand sich das Fahrzeug eines 55-Jährigen aus Bad Rothenfelde. Dieser musste verkehrsbedingt bremsen. Die 32-Jährige bremste ebenfalls, rutschte aber nach eigenen Angaben vom Brems- auf das Gaspedal, so dass es zu dem Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich eine 51-jährige Bad Iburgerin, die Beifahrerin des 55-Jährigen. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 10 000 Euro.