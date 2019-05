Am Samstag hatte der Verein „OstbevernKultur“ zum inzwischen traditionellen Whisky-Tasting in die Kulturwerkstatt eingeladen. Ein voller Erfolg: „Alle Plätze ausgebucht, begeisterte Teilnehmer, mitreißende Musik und eine Menge der Klischees über amerikanischen Whisky erschüttert“, resümierte am Ende der Organisator des Veranstaltung, Frank Düring zufrieden. Auch wenn zu Beginn entgegen der Ankündigung eine Kostprobe der bekanntesten amerikanischen Whiskymarke kredenzt wurde, Frank Düring bewies einmal mehr mit der Auswahl der insgesamt acht seltenen und exzellenten Tropfen seinen Ruf als ausgewiesener Kenner. Launige Erläuterungen zu den charakteristischen Merkmalen und informative Beiträge über die Spezialitäten der Herstellung in den USA ergänzten sich mit spannenden Ausführungen zur Wirtschaftsgeschichte dieses Symbols des „American Way of Live“.

Besondere Begeisterung löste die Musik der „Americana Folkrockband“ „More Barn“ aus Münster aus. Die „Scheunenjungs“ um Christian Schulz-Blut trafen mit ihrem unprätentiös authentischen Sound genau die Atmosphäre, die den Abend zu einem besonderen Erlebnis machte. Fast ausschließlich Eigenkompositionen, wie „No more Rolling“, „Undertow“ und „Desert Dust“ entführten die Besucher in eine Zeit, als die Prärie noch der Inbegriff von Freiheit war und die Welt aus echten Kerls bestand. Hendrik Buddensiek an den Drums, Christian Kock an der Gitarre, Jürgen Tripp am Bass und das musikalische Urgestein der Münsteraner Rockszene, Christian Schulz-Blut, sangen und spielten sich mit Leidenschaft und lässigen Harmonien in die Herzen der Besucher. Erst nach der dritten Zugabe durften die Vier die Bühne verlassen und das auch nur mit dem Versprechen, bald wiederzukommen.