Erkennen konnte man die Jugendgruppen an den grünen Radios und dem festen Vorsatz, Gutes zu tun. Von Donnerstag bis Samstag – also 72 Stunden lang – packten die Telgter Jugendlichen im Rahmen der vom Bundesverband der Katholischen Jugend (BDKJ) organisierten bundesweiten 72-Stunden-Aktion mit an. Die Aktion fand unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ statt. Für die Durchführung bekam jede Gruppe vom BDKJ eine grüne Radio-Box, im Design der Aktion, mit der sie während ihrer Arbeit Musik spielen konnte.

Die Messdiener St. Clemens suchten sich ein eigenes Projekt und renovierten in der vorgegebenen Zeit die Sakristei der Clemenskirche. „Alle zusammen haben wir neu gestrichen, neue Lampen und eine neue Uhr installiert, Tische aufgestellt und ein Wandbild gemalt“, berichtete Anna Zangl , Mitglied der Leiterrunde St. Clemens. Auf dem bunten Wandbild ist die Clemenskirche zusehen. Passend dazu sollen im Nachhinein noch bunte Bilderrahmen aufgehängt werden, die jede Messdienergruppe bei ihrer Neuaufnahme zeigen. Zudem wird Timo Michalsky, ebenfalls Mitglied der Leiterrunde, eine Garderobe bauen. Diese steht dann später in der Sakristei, damit die Messdiener dort ihre Sachen aufhängen können. „Es hat Spaß gemacht, mal wieder richtig kreativ zu werden. Und das auch noch für einen guten Zweck“, berichtete Leiterin Paulina Rose im Anschluss an die Aktion.

Genau wie die Messdiener suchten sich auch die KjG und die Landjugend ein Projekt. Die beiden Gruppen taten sich zusammen und verschönerten den Außenbereich der Kita „Kinderwelt“. Unter anderem schufen die Jugendlichen eine neue Sitzecke, eine Kräuterschnecke, eine Sandkastenbegrenzung und einen Zaun.

„Die Jugendlichen sind wirklich ein Geschenk des Himmels und nehmen uns Aufgaben ab, die man im Alltag so nicht schafft“, sagte Christoph Münstermann , erster Vorsitzender des Kinder- und Jugendwerks, das als Träger der Kita fungiert. Neben Münstermann und seinen Kollegen, war noch die KjG-Diözesanleitung Münster zu Besuch, die während der Aktion unterschiedliche KjG-Gruppen besuchte, eine Vertreterin des BDKJs und der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier von der CDU. Hagemeier interessierte sich so sehr für die Arbeit der Jugendlichen, dass er mit den Jugendlichen, denen er vorher das „Du“ angeboten hatte, für den 6. Juni direkt einen Termin ausmachte, um sich das endgültige Ergebnis der Arbeit noch einmal ansehen zu können. „Die Politik kann zwar die Rahmenbedingungen setzen, aber ohne euer soziales Engagement geht es nicht“, betonte der Abgeordnete im Gespräch mit den Sprechern von KjG und Langjugend.

Die Vertreterin des BDKJ, Anna-Lena Vering, fasste zusammen: „Bei der 72-Stunden-Aktion zeigen die Jugendlichen an einem Wochenende der Öffentlichkeit, was sie sonst das ganze Jahr über machen.“ Außerdem betonte sie die Wichtigkeit der sozialen Arbeit, denn dort lerne man Dinge fürs Leben, die die Teilnehmer sonst nie erlernen würden.