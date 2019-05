Ihren 60. Jahrestag der Aufstellung – 1. April 1959 – des ehemaligen Panzergrenadierbataillon 193 in der Lützow-Kaserne Handorf feierte jetzt der Verein „Kameraden- und Freundeskreis“ in der Telgter Gaststätte Osthues-Brandhove.

Der Vorsitzende des Traditionsverbandes, Oberst a.D. Jürgen Arndt aus Everswinkel freute sich, zum 60-Jährigen über 100 Mitglieder und Gäste begrüßen zu dürfen. Zu den Ehrengästen gehörten der Vorstand der „Königlichen Vereinigung 5. Linie Regiment“ aus Belgien und ehemalige Soldaten der „Anciens 5. Linie“ aus Soest.

Den Kameraden- und Freundeskreis gibt es seit 1987. 170 Ehemalige und Angehörige zählt der Verein. Die Mitglieder kommen aus allen Teilen Deutschlands. Viele leben in Münster, Telgte, Everswinkel und Warendorf. Jürgen Arndt ist seit 2006 Vorsitzender des Vereins und war unter anderem von 1986 bis 1990 Kommandeur des Panzergrenadierbataillon 193 und von 1994 bis 1996 Kommandeur der Heeresunteroffiziersschule 1 in Münster.

Mit einem Wortgottesdienst im Saal der Gaststätte Osthues-Brandhove unter der Leitung von Pfarrer Bruno Pottebaum hatte die Jubiläumsfeier begonnen. Benno Fengler, der zu den „Männern der ersten Stunde“ zählt, viele Jahrzehnte mit seiner Familie in Telgte lebte, berichtete in Wort und Bildern über die Gründerzeit seit 1959.

Das Ende das Panzergrenadierbataillons 193 folgte nach den politischen Umwälzungen, die nach 1990 dazu führten, dass es zum 1. April 1990 in die Heeresunteroffizierschule I umgewandelt und dann 1992 endgültig aufgelöst wurde.

Seit der Vereinsgründung 1987 trifft sich der Kameraden- und Freundeskreis jeden letzten Donnerstag im Monat in Telgte zum Stammtisch und lädt die Mitglieder einmal im Monat zu einem Frühstück in die Kantine der Lützow-Kaserne in Münster-Handorf ein.

Das Jubiläumstreffen, an dem mit Benno Fengler, Dieter Gräber, Uli Lange, Horst Schmidt, Erich Plaumann und Fred Teßarek auch Männer der ersten Stunden teilnahmen, stand ganz im Zeichen der Förderung der Freundschaft und der Begegnung. Mit einem gemeinsamen Festessen ließen es sich die ehemaligen Soldaten mit ihren Partnerinnen einmal mehr „gut gehen“.