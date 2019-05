25 Jungen und Mädchen der Westbeverner Christophorus-Grundschule feierten mit Propst Dr. Michael Langenfeld das Fest der Erstkommunion, das unter dem Thema „Sie brachen in ihren Häusern das Brot“ stand. Vom ersten Advent an bis zu ihrem großen Tag am Sonntag hatten sich die Kinder gemeinsam mit den Katecheten und unter der Leitung von Pastoralreferentin Petra-Maria Lemmen auf das Ereignis vorbereitet. Mit den Eltern, Geschwistern und Verwandten wurde die Erstkommunion begangen. Am gestrigen Montag stand zudem eine Dankmesse an, nach der es ein gemeinsames Frühstück mit Geschwisterkindern und Mitschülern gab. Die Kommunionkinder erhielten als Andenken ein kleines gesegnetes Kreuz.