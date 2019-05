Seit Samstag, 25. Mai, wird aus Telgte ein 55-jähriger Mann vermisst, teilt die Polizei mit. Der Gesuchte ist etwa 183 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat graue, zurückgekämmte Haare, trägt eine Brille und im linken Ohr einen goldenen Ohrstecker. Bekleidet ist der Vermisste mit einer grauen Strickjacke und einer Jeanshose. Ein von der vermissten Person mitgeführtes E-Bike konnte am Bahnhof Telgte aufgefunden werden. Wer hat die gesuchte Person gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Warendorf, ✆ 0 25 81 /94 10 00, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.