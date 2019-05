Zum 25. Mal bescherte der Känguru-Wettbewerb den Schülern spannende Aufgaben. Auch die Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums Telgte zeigten große Rätselfreude.

Der Mathe-Wettbewerb findet Jahr für Jahr am dritten Donnerstag im März statt und wird in fast 80 Ländern weltweit ausgetragen. In Deutschland nahmen 2019 knapp 970 000 Schüler teil. Und vom Telgter Gymnasium waren es 154.

Dabei handelt es sich um einen Einzelwettbewerb, der sich für die Klassenstufen drei bis sechs aus 24 Aufgaben zusammensetzt. Für die Stufen sieben bis 13 gibt es schon 30 Aufgaben.

In allen Teilnehmerländern dauert der Wettbewerb 75 Minuten. In diesem Jahr lag der Fokus auf Knobelaufgaben mit mathematischen logische Kontexten. Der Preis, den alle Teilnehmer bekommen, war in diesem Jahr ein „Qwürfel“, der einem Zauberwürfel ähnelt.

Beim Telgter Gymnasium waren diesmal wieder alle fünften und sechsten Klassen dabei. 17 der kleinen Knobler bekamen einen Preis.

Fünf Mal belegten Telgter Schüler den ersten Platz. Darunter waren Melina Schirmeisen, Anna Laufer ( beide 5a), Rika Eggersmann, Marie Hielscher und Marla Niehoff (alle 6a). Theresa Mennemann, Jade Pohlfuß (5c), Lars Niermann (5b), Clara Kasper (5a), Luisa Eggenhaus und Konrad Hofmann (6a) holten Platz zwei. Nicole Nguyen (5a), Lara Bröker, Anni Schröter, Luisa Schulze Versmar (5c), Fynn-Mathis Brückner, Jonna Buijze (6a) errechneten Platz drei.

Als Preise gab es für die Schüler Spiele und Rätselbücher. Die, die die drei ersten Plätze der 6a belegten, erhielten jeweils einen Sonderpreis: ein T-Shirt, denn sie haben die meisten aufeinander folgenden Fragen beantwortet. Sie haben also den größten Känguru-Sprung gemacht.

Und die ersten Preisträger des MSMG erhielten von der Schule jeweils noch einen Eisgutschein.

Den teilnehmenden Gymnasiasten hat der Mathe-Wettbewerb sehr gut gefallen. Und auch die Lehrkräfte sind stolz: „Wir freuen uns, dass die Schüler solche außergewöhnlichen Leistungen und Rätselfreude gezeigt haben“, erklärte Mathe-Lehrerin Cornelia Toepper.