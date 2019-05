„Stop – Naturräume erhalten“: So lautet der Appell einer gemeinsamen Plakataktion der Bürgerinitiative B 51 Telgte und der Interessengruppe, die sich gegen den Standort der JVA in Münster-Wolbeck stark macht. „Wir möchten mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, dass immer mehr Naturflächen versiegelt und vernichtet werden“, betonen Philipp Halek , Monika Rode, Matthias Thume, Ulrich Langkamp und Norbert Lütke Holling von den beiden Initiativen und heben dabei vor allem auf die ihrer Meinung nach „rigorose Versiegelungswut“ ab. Dadurch würde nicht nur vielen Tieren die Lebensgrundlage entzogen, sondern auch streng geschützte Arten – wie Steinkauz, Kiebitz und Insekten – seien gefährdet und wichtige landwirtschaftliche Flächen würden immer mehr verringert, hieß es am Rande der Plakataufstellung.

Nach Meinung der Initiatoren würde „viel Natur aufgegeben, um noch mehr Platz für neue Großprojekte, neue Häuser sowie neue und breitere Straßen zu schaffen“. Matthias Thume sieht diese „gigantischen Bauwerke“ im Widerspruch zum Klimanotstand, den die Stadt Münster ausgerufen habe.

Mit dem Aufstellen von insgesamt drei Plakatwänden auf Telgter Gebiet wollen die Bürgerinitiativen darauf hinweisen, dass noch in diesem Jahr mit der Rodung von Bäumen begonnen werden soll. Ulrich Langkamp von einer der Initiativen sagt: „Wo heute noch Käuzchen im angrenzenden Wald rufen und Fledermäuse umherschwirren, wird voraussichtlich in wenigen Monaten der Bau der größten Justizvollzugsanstalt in NRW beginnen. Damit werden alle Tiere von den 18 Hektar großen Wiesen, Feldern und aus den Wäldern vertrieben.“

Philipp Halek warnt vor dem geplanten vierspurigen Ausbau der B 51: „In dem Abschnitt Telgte-Handorf und Handorf-Münster müssten für den vierspurigen Ausbau über 350 alte Bäume gefällt werden. Von den notwendigen Baubegleitflächen und der notwendigen Anbindung der Anwohner mit Straßen, die weitere zusätzliche Flächen in Anspruch nehmen, reden wir hier noch gar nicht.“

Beide Bürgerinitiativen wollen sich weiter und in Zukunft noch intensiver für den Erhalt von Naturräumen einsetzen.