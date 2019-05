Karen Mildner wollte ihre Stimme für Europa abgeben, doch als sie am Sonntag gegen 17.45 Uhr am Wahllokal in Vadrup eintraf, ging sie leer aus. „Es gab keine Stimmzettel mehr. Es wurde zwar gesagt, dass noch welche gebracht würden, aber kurz vor 18 Uhr mussten leider rund 25 Wahlberechtigte unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen.