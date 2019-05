Weingenießer von nah und fern dürfen sich auf ein besonderes Event freuen: Der Verein selbstständiger Handwerker und Gewerbetreibender Westbevern (HGV) lädt am 3. August ab 17 Uhr zum Weinfest ein. In malerischer Umgebung vor dem Speicher auf dem Dorfplatz können sich die Besucher mit einen guten Tropfen verwöhnen lassen – und das in geselliger Atmosphäre mit einem passenden Drumherum.

Es ist bereits das fünfte Weinfest, das der HGV in der vertrauten Umgebung durchführt. Vorsitzender Heiner Muhmann und seine Vorstandsmannschaft kommen gerne den Wünschen der Weinliebhaber nach. „Wir freuen uns natürlich stets über das positive Echo“, so Muhmann. Der Verein setzt auch 2019 wieder auf vertraute Akteure. Allen voran auf Winzer Klaus Schäfer vom Weingut Otto Schäfer aus Burg Layen, der bereits vier mal mit von der Partie war. „Ich komme gerne nach Westbevern. Hier macht es Spaß, hier herrscht stets ein freundliches Miteinander“, ließ Klaus Schäfer verlauten – und freut sich schon auf die Fahrt ins Beverdorf. Neben der Präsentation einer Vielzahl an trockenen, süßen und lieblichen Weinen, die er für die Gäste aus dem Anbaugebiet rund um die Nahe bereit hält, gibt der Winzer auch zahlreiche Infos zum guten Tropfen – vom Anbau bis zum Genießen.

An den Tischen vor dem Speicher und unweit der Bever können es sich die Gäste gemütlich machen.

Weitere Details zu der Veranstaltung wird der HGV-Vorstand am 4. Juni bei seiner Sitzung erörtern.