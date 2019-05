Expansion geht munter weiter

Beim Smart-Discounter Takko Fashion standen die Zeichen auch im vergangenen Geschäftsjahr auf Wachstum, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Insgesamt 122 neue Filialen hat das Unternehmen mit Sitz in Telgte im Geschäftsjahr 2018/2019 eröffnet und konnte damit sein internationales Filialnetz auf 1941 Filialen ausweiten. „Vor allem der Markteintritt in Frankreich hat sich als echter Zugewinn erwiesen“, schreibt die Firma. Die erste französische Filiale eröffnete Takko Fashion im Februar vergangenen Jahres. Zum Ende des Geschäftsjahres konnte das Unternehmen bereits elf erfolgreiche Neueröffnungen im Nachbarland verzeichnen. „Frankreich ist sicherlich ein Fokusmarkt für uns. Unsere Filialen performen sehr gut. Den Kunden gefällt unser Konzept: Attraktive Mode verbunden mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Für das laufende Geschäftsjahr sind daher weitere Filialen geplant“, sagt CEO Alexander Mattschull .

Positiv hervorzuheben sei nach Angaben der Hauptstelle in Telgte ebenfalls der Online-Shop, der von den Kunden hervorragend angenommen werde und insgesamt einen Nettoumsatzzuwachs von rund 30 Prozent erreicht habe.

Auch wenn das vergangene Geschäftsjahr im gesamtem Modehandel von Höhen und Tiefen durchzogen war, bei Takko Fashion war es nach Angaben des Unternehmens vom Wachstum geprägt. Der ungewöhnlich heiße und lange Sommer habe zwar das Saisongeschäft gedrückt. In diesem turbulenten Umfeld sei es Takko Fashion dennoch gelungen, das Geschäftsjahr mit einem zufriedenstellenden Ergebnis abzuschließen.

Die Nettoumsatzerlöse des Mode-Discounters lagen im Geschäftsjahr bei 1092,6 Millionen Euro und gingen damit leicht zurück. Auch beim sogenannten Adjusted EBITDA – einer weiteren Kennzahl – konnte das Vorjahresniveau (148,1 Millionen Euro) nicht gehalten werden, dennoch konnte mit 128,3 Millionen Euro ein gutes Niveau erreicht werden.

Die Netto-Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten stiegen von 15,6 auf 27,9 Millionen Euro. Davon fielen insgesamt 15,2 Millionen Euro auf Investitionen in Neueröffnungen.

„Ein schwieriges Jahr für den Modehandel liegt hinter uns. Die Auswirkungen der langen Warmwetter-Periode haben alle Modeeinzelhändler zu spüren bekommen. Mein Dank gilt vor allem unseren Mitarbeitern: Uns allen gemeinsam ist es gelungen, das Jahr trotz der widrigen Umstände zufriedenstellend abzuschließen. Nun blicken wir positiv in die Zukunft. Durch einen guten Saisonauftakt sind wir erfolgsversprechend in das Geschäftsjahr 2019/2020 gestartet“, wird CEO Alexander Mattschull am Ende der Pressemitteilung zum Ausblick zitiert.