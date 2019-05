Am späten Dienstagabend meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich auf dem Flachdach der Don-Bosco-Schule eine Person befinden und Scheiben einschlagen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie keine Person mehr auf dem Dach feststellen. In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten aber einen 18-Jährigen an, auf den

Beschreibung des Zeugen zutraf. Der Jugendliche zeigte sich den Polizisten gegenüber sofort verbal aggressiv. Trotz angelegter

Handfesseln versuchte der junge Mann, die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Streifenwagen anzuspucken und zu treten. Da sich der unter Alkoholeinfluss stehende junge Mann immer aggressiver verhielt und nicht zu beruhigen war, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.