Viele Telgter haben bereits auf den Termin gewartet: Am 10. Juli werden Vertreter von Straßen.NRW zusammen mit dem Büro „Dialog Basis“ ab 18 Uhr im Bürgerhaus nicht nur die Planungen für den Ausbau der Bundesstraße zwischen Münster und Telgte vorstellen, sondern auch Rede und Antwort stehen. Bereits einen Tag zuvor, am 9. Juli, werden die Mitglieder des Rates über das Ganze informiert. Das kündigte Bürgermeister Wolfgang Pieper vor Kommunalpolitikern an.

In den letzten Wochen sind nach Angaben von Straßen.NRW bereits Vorgespräche durchgeführt worden. Dabei seien zentrale Themen vom Bürgermeister, Landwirten, Wirtschaftsvertretern und Bürgerinitiativen aufgenommen worden. In den beiden Bürgerveranstaltungen – eine weitere findet am 3. Juli in Münster-Handorf statt – werden Fachleute von Straßen.NRW und das Team von „Dialog Basis“ nach eigenen Angaben Anregungen und Fragen zum vierstreifigen Ausbau der B 51 aufgreifen. „Uns geht es darum, das Wissen vor Ort in der Planung zu berücksichtigen und die bestehenden Handlungsspielräume zu nutzen“, erklärt Bernhard Epmann die Zielsetzung der Veranstaltung.

Bereits vereinbart sei, dass zum Thema Landwirtschaft ein zusätzlicher Termin für die Fragen der Ausgleichsflächen und des Ersatzwegenetzes stattfinden werde. In der zweiten Jahreshälfte sollen dann die Ergebnisse und nächsten Planungsschritte in einer weiteren Veranstaltung gezeigt werden. Weitere Veranstaltung für Warendorf, Beelen und Herzebrock-Clarholz finden nach Angaben der Behörde im Sommer statt.

Der Bundesfernstraßenbedarfsplan 2030 sieht vor, die Bundesstraßen B 51 und B 64 aus- beziehungsweise neu zu bauen, um den wachsenden verkehrlichen Anforderungen auf der Strecke gerecht zu werden. Das Projekt ist im vordringlichen Bedarf eingeordnet. Das Ziel sei es unter anderem, die Ortsdurchfahrten zu entlasten, eine bessere Steuerung des Verkehrs zu ermöglichen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region zu stärken, so Straßen.NRW.